Ile Maurice: Spécial élections !

Actualité oblige, avec l'annonce de la dissolution du Parlement vendredi soir, la rédaction de l'express a enregistré une édition spéciale de l'émission Décryptage, qui se focalise sur les législatives et qui a été publiée sur nos plateformes numériques hier soir.

Pendant une quinzaine de minutes, Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle Ltd (LSL), Sunil Oodunt et Shelly Carpayen, journalistes, ont passé en revue les enjeux et chiffres de ces prochaines élections, comparativement aux précédentes.

Nad Sivaramen a fait ressortir que Pravind Jugnauth a attendu pratiquement la dernière minute pour annoncer la date des élections, avec les bulletins de vote pour la partielle du n°10 ( Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est), qui devaient être imprimés hier. «Difficile à ce stade de se prononcer sur l'issue de ces élections», a souligné Nad Sivaramen. Sunil Oodunt, pour sa part, est revenu sur le délai d'un peu plus d'un mois pour la campagne électorale. Il a alors effectué la comparaison avec celle de 2019, qui s'était étalé sur 31 jours.

Autres sujets abordés : la possibilité de rempiler pour certains ministres et élus. Le same day counting a également été évoqué, tout comme la campagne de communication lancée depuis vendredi soir, avec des vidéos et le site officiel du parti soleil, msm.mu. Nad Sivaramen et Sunil Oodunt ont également commenté la décision de Navin Ramgoolam de tenter sa chance aux prochaines élections dans la circonscription n°5, soit Pamplemousses-Triolet.

Quid de leurs pronostics ? Sunil Oodunt, tout comme le directeur de LSL, a soutenu qu'il était trop tôt pour cela et qu'il faudrait patienter encore quelques semaines. Nad Sivaramen a également parlé de l'alliance MSM-PMSD qui sera officialisée lundi.