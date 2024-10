Tunisie: Palmarès du 39e FIFF de Namur - Le pays rafle trois Bayards d'Or Par notre envoyée spéciale à Namur

Grande fierté pour le cinéma tunisien dont deux films ont remporté la plus haute distinction de la 39e édition du Festival International du Film Francophone de Namur (Fiff) qui s'est déroulé du 27 septembre au 4 octobre 2024.

«Les enfants rouges» de Lotfi Achour a été doublement récompensé : Bayard d'Or du meilleur film (14.000 Euros) et Bayard de la meilleure photographie (5.000 Euros) à Wojciech Staron, chef opérateur du film «Les enfants rouges». «Là d'où l'on vient » (Mé el Ain) de Myriam Joobeur a obtenu, pour sa part, le Bayard d'Or de la meilleure première oeuvre dans une compétition consacrée aux premiers longs métrages (7.500 Euros de la fédération Wallonie-Bruxelles, 4.000 Euros dans le cadre d'une soirée événementielle au producteur, coproducteur ou distributeur en Wallonie ou à Bruxelles et 5.000 Euros du BNP Paribas au distributeur belge pour une aide à la promotion du film.

«Les enfants rouges», sélectionné dans la compétition officielle qui a regroupé 12 longs métrages, est une oeuvre ample et épurée sur la violence faite aux enfants à travers un fait divers réel : la décapitation d'un jeune par des islamistes dans les montagnes de Mnighla et dont la tête a été confiée à son cousin comme un avertissement au reste des villageois. Dans un décor westernien, Achraf le cousin va devoir surmonter son traumatisme et se reconstruire après cet événement macabre. Un drame psychologique bien mené, sobre aussi bien dans sa narration que dans sa mise en scène. Le film est une coproduction tuniso-franco-belge dont le scénario a été coécrit par Lotfi Achour, Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

%

«Là d'où l'on vient» (Mé el Ain) est une première réussie. Coproduit par la Tunisie, le Canada et le Qatar, le film de deux heures s'appuie sur une réalité dure à vivre pour certains Tunisiens dont les enfants endoctrinés par les islamistes sont partis combattre en Syrie aux côtés des terroristes. Le film raconte le retour d'un jeune et de son épouse enceinte. Les parents du jeune homme sont dans l'embarras et ne savent pas s'ils doivent garder chez eux le couple ou le renvoyer. La famille vit mal ce retour, notamment la mère qui, tourmentée par ce qui arrive, imagine le pire pour ses fils dont l'un d'eux a perdu la vie en Syrie. Le film est une immersion fantasmée dans la tête d'une mère désemparée face à des événements qui la dépassent.

«Partager le cinéma. En vrai. En grand», tel est le slogan choisi par le Fiff qui a présenté au cours de cette 39e édition une centaine de films issus des quatre coins de la francophonie comptant 88 pays. Un espace incontournable accueillant à la fois un public nombreux dans les salles et des professionnels dans différents panels