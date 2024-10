Tunisie: Présidentielle 2024 - Ouverture ce matin à 8h pile de tous les bureaux de vote à travers le pays (Bouasker)

Tunis — "Tous les centres et bureaux de vote à travers le pays ont ouvert leurs portes ce matin à 8h pile à 100% sans enregistrer aucun retard ni manque de matériel ou absence de personnel ", a souligné dimanche matin Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

S'exprimant lors d'un point de presse tenu au centre médiatique au palais des congrès à Tunis, Bouasker a fait savoir que les électeurs ont commencé à se diriger vers les centres de vote en nombre "remarquable" pour participer à l'élection présidentielle de 2024"

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de faire attention aux informations et publications relayées sur le déroulement du processus électoral notamment sur les réseaux sociaux indiquant que de telles informations visent à influencer la volonté des électeurs et à les tromper.

Bouasker a rappelé que l'ISIE et les médias nationaux restent les sources crédibles auxquelles il convient de se référer. Le président de l'ISIE a ajouté que l'élection présidentielle de 2024 a démarré à l'étranger dans 59 pays à travers le monde depuis le 04 octobre en cours et se poursuivra jusqu'à aujourd'hui à 18h heure locale selon le pays de résidence.

"Les bureaux et centres de vote en Tunisie et à l'étranger ont accueilli et continuent à accueillir les inscrits dans le registre électoral à savoir 9 millions 753 mille 217 électeurs dont 642 mille 810 électeurs à l'étranger (6,6%) et 9 millions 110 mille 407 électeurs inscrits en Tunisie (93,4%)", a rappelé Farouk Bouasker.

Et d'ajouter "49,6% des inscrits dans le registre électoral sont des hommes soit 4 millions 838 mille 527 électeurs et 50,4% sont des femmes soit 4 millions 914 mille 690 électeurs". Par ailleurs, (32,6%) des électeurs inscrits sont âgés entre 18 et 35 ans (3 millions 175 mille 709 électeurs), 47,1% sont âgés entre 36 et 60 ans (4millions 601 mille 966 électeurs) et 20,3% sont âgés de plus de 60 ans (1 million 975mille 542 électeurs).

Les personnes porteuses de handicap inscrites dans le registre électoral sont au nombre de 121 mille 441 électeurs

5331 centres de vote sont mis à la disposition des électeurs dont 5013 à l'intérieur du pays (principalement des écoles primaires) et 318 centres à l'étranger principalement dans les sièges des missions consulaires et diplomatiques dans 59 pays à travers le pays.

En outre, le nombre de bureaux de vote s'élève à 10078 bureaux dont 9669 bureaux en Tunisie et 409 à l'étranger. Bouasker a souligné que l'ISIE a mobilisé 43676 agents répartis en 30234 membres des bureaux de vote, 5331 chefs de centres de vote et 8111 chefs de centres adjoints.