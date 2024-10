Tunisie: Gafsa - Infrastructure de base - Mdhilla fait peau neuve

Jadis marquée par les stigmates d'une industrialisation lourde, Mdhilla s'engage dans une nouvelle ère. Située au cœur du gouvernorat de Gafsa et comptant environ 15.000 habitants, cette cité minière subit depuis des décennies les effets néfastes d'une pollution industrielle, notamment en raison des activités du groupe chimique tunisien (GCT).

Sous l'impulsion d'un nouveau dynamisme municipal, relevé depuis l'avènement de Noureddine Salah à la tête du conseil municipal, la ville se transforme progressivement pour offrir à ses habitants un cadre de vie plus agréable et des perspectives d'avenir prometteuses.

Des projets en cours de réalisation

En effet, les projets longtemps restés à l'état de vœux pieux sont désormais en cours de réalisation, transformant la ville en un vaste chantier. L'une des premières réalisations majeures de ce nouveau mandat est la construction d'un complexe administratif moderne. Ce bâtiment unique regroupera l'ensemble des services publics, facilitant ainsi les démarches des citoyens et améliorant la communication entre les différents acteurs. Financé à hauteur de 1,5 million de dinars, ce projet est un véritable symbole de cette nouvelle dynamique.

Parallèlement à l'édification de ce complexe, la municipalité s'attache à améliorer l'infrastructure routière. Un vaste programme d'enrobage et d'asphaltage est en cours, visant à retaper à neuf les principales artères de la ville. Ces travaux permettront non seulement d'améliorer la circulation, mais également de réduire les nuisances sonores et de renforcer la sécurité routière. Consciente des enjeux liés à l'accès à l'eau potable, la municipalité a lancé un projet de raccordement de la région «d'Essagii» au réseau principal. Cette réalisation permettra à de nombreux habitants de bénéficier d'une eau de meilleure qualité et d'améliorer leurs conditions de vie.

%

Pour un cadre de vie plus agréable

Pour renforcer la sécurité et améliorer le cadre de vie nocturne, la municipalité a également lancé un appel d'offres pour l'extension d'un réseau d'éclairage public. Des lampadaires et réverbères seront installés dans les ruelles et quartiers de la ville, contribuant ainsi à créer un environnement plus sûr et attractif.

Enfin, la municipalité a à cœur d'améliorer le quotidien des plus jeunes. C'est pourquoi des terrains de jeux seront aménagés dans tous les quartiers de la ville. Ces espaces de loisirs permettront aux chérubins de se divertir et de développer leur sociabilité. Ces différents projets, qui représentent 65 % de l'ensemble des travaux programmés, témoignent de la volonté de la municipalité de transformer en profondeur la ville de Mdhilla. Les habitants peuvent ainsi espérer un avenir plus prometteur, marqué par une amélioration de leur cadre de vie. C'est une ville en pleine mutation, qui se transforme en une cité urbaine, mais les défis restent nombreux, notamment en matière de lutte contre la pollution.