Tunisie: La Zliza marque des points - L'ASG sur de bons rails

Abdelkader Chwaya et ses partenaires ont bien le pied à l'étrier pour justifier leur grand retour en Ligue 1.

Pour ceux qui suivent de très près le promu de la Ligue 1, l'ASG, la première victoire de la saison remportée face aux Lions du Sahara, à Tataouine même, n'est pas une surprise. Depuis le nul (2-2) arraché dans les arrêts de jeu face au CSS lors de la journée inaugurale, la Zliza de Gabès a montré qu'elle a des atouts pour bien défendre chèrement sa place retrouvée parmi l'élite. Impression quelque peu confirmée, après une défaite sur une pelouse en mauvais état au Stade de Medjez El Bab contre l'OB et par un partage des points non moins valeureux avec l'un des grands favoris pour les premières places, l'USM. Occupant la 9e place avec 5 points, avec 7 équipes derrière dans le classement, le Carrelage est dans une position favorable.

L'empreinte de Abdelmajid-Eddine Jilani

Ce départ encourageant, comparé à d'autres équipes, est la conséquence d'un bon casting volet staff technique. On peut être un nouveau président, avec peu d'expérience dans la gestion d'un club professionnel comme l'est Mohsen Bouchâa, mais on peut faire de bons choix et réaliser les meilleures opérations. La première pierre apportée à l'édifice a été l'engagement d'un bon technicien. Le Marocain Abdelmajid-Eddine Jilani, qui a évolué comme attaquant (avant-centre et ailier droit) avec la JSK (2004-2006) avant de rouler sa bosse un peu partout (Al-Nasr de Benghazi et Al-Ahli (2007-2010), de faire un court passage avec le Raja de Casablanca (2012-2013) et de terminer sa carrière avec l'US Mohammedia (2014-2015), s'est avéré l'homme de la situation.

Le point fort de ce coach qui en est à sa première expérience en Tunisie est son sens de la communication. La proximité avec les joueurs fait effectivement les bons entraîneurs. Et c'est dans les vestiaires, avant le coup d'envoi, que l'entraîneur donne avec un bon discours le ton à la partie. Puis, c'est à la mi-temps qu'il galvanise de nouveau sa troupe pour accentuer une avance au score ou donner les meilleures consignes pour reprendre l'avantage et tuer le match, comme en témoigne le scénario de ce match à 6 points avec l'UST.

La Zliza a fait le plus difficile dans le premier quart d'heure de jeu en ouvrant la marque par un joli but signé par Oussama Neffati (12'). En seconde période, l'équipe de Abdelmajid-Eddine Jilani, après avoir encaissé le but égalisateur de Nidhal Ben Salem (25'), a su attendre le bon moment pour porter le coup de grâce et mettre à genoux l'équipe de Hakim Zahafi. C'est le néo-Gabésien, Mohamed Camara, qui a signé le but victorieux ( 84'), une réalisation qui vaut son pesant d'or avec trois points engrangés à l'extérieur.

Voilà la récompense d'un coaching astucieux et les fruits recueillies pour un coach qui sait préparer ses coups de poker. L'ASG aborde donc la trêve de 15 jours avec le vent en poupe. Le temps nécessaire pour préparer le prochain match toujours à 6 points du 19 octobre contre L'AS Soliman à Gabès, l'un des principaux concurrents pour le maintien.