Rwanda: Le pays commence une campagne de vaccination contre le virus de Marburg

Le Rwanda a commencé dimanche 6 octobre 2024 la vaccination contre le virus de Marburg, qui a déjà fait 12 morts sur les 41 cas identifiés dans le pays depuis la fin du mois dernier. Les 700 doses expédiées par un institut de recherche américain sont destinées aux personnes les plus exposées et encore en phase de test.

Le Rwanda a lancé sans tarder la vaccination des cas contacts identifiés et des personnels de santé, les plus à risque de contracter la fièvre de Marburg. Le pays a reçu samedi, grâce au soutien financier de l'administration américaine, 700 doses de l'institut à but non lucratif américain Sabin, un vaccin qui est encore en phase 2 de test en Ouganda et au Kenya. Mais aussi des remèdes expérimentaux du laboratoire californien Mapp.

Aucun des quatre vaccins ni des traitements en cours d'évaluation par l'Organisation mondiale de la Santé n'est encore homologué ni autorisé à être testé en dehors des régions d'épidémie.

Mesures de prévention pour les voyageurs

En attendant, le laboratoire américain Gilead a expédié 5 000 doses de remdesivir. L'antiviral a seulement démontré pour l'heure une efficacité in vitro contre cette fièvre hémorragique.

Face à l'urgence, le Rwanda met en place des mesures de prévention sanitaire pour les voyageurs : relevés de température, questionnaires pour les passagers et points de désinfection des mains. La fièvre de Marburg, mortelle à plus de 80%, se transmet par contact sanguin ou via les fluides corporels.