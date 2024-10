Sénégal: Podor - Le nouveau chef coutumier 'Teen' Alassane Djiby Gaye intronisé à Dounguel

Dounguel — Le nouveau chef coutumier "Teen", Alassane Djiby Gaye, a été intronisé, samedi par un collège de dignitaires de ce village de la commune de Médina Ndiathbé (nord), dans le département de Podor, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Khady Diène Gaye, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, de la Directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sinna Amadou Gaye et des autorités administratives et locales.

Une importante délégation venue de la ville de Kaédi, chef-lieu de la région du Gorgol, en Mauritanie a pris part à la cérémonie.

A Kaédi, une ville frontalière à la région de Matam, le titre de "Teen" y est aussi porté. Les deux localités ont de très forts liens de parenté.

"Cette cérémonie d'intronisation de "Teen" de Dounguel s'inscrit dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine culturelle et historique. Nos traditions charrient une panoplie de valeurs à perpétuer et à transmettre aux jeunes générations", a soutenu Khady Diène Gaye.

La ministre estime avoir compris " le rôle de nos chefs coutumiers dans la conservation et la perpétuation de notre mémoire et nos valeurs ancestrales", qui peuvent être source de sagesse et d'équilibre pour la société.

"Il est important de les célébrer et d'enseigner les valeurs qu'ils incarnent. Il y a lieu de remobiliser la jeunesse et les femmes pour développer notre pays en s'appuyant sur des valeurs de dignité et d'honneur", a soutenu Mme Gaye.

Idy Gaye, membre du collège des dignitaires, a expliqué le "Teeñn' qui est choisi dans la famille Gaye est également le chef du village, donc "une autorité administrative, un pilier de base de l'administration".

Le turban blanc de sept mètres, symbole de son intronisation a été posé sur sa tête par Daouda Gaye et Issa Gaye de la famille Boubou Gaye, suivant la coutume, au rythme du "Pekaan", un genre artistique spécifique à la communauté des pêcheurs du Fouta, appelés "Soubalbé".

Dans son discours, le "Teen' de Dounguel, Alassane Djiby Gaye a promis "de remplir la charge de chef coutumier avec dignité et compte aussi travailler avec intelligence, droiture et équité pour le développement économique, culturel et social de ses administrés.

Il dit être prêt à servir avec loyauté les pouvoirs publics dont il se veut "un auxiliaire efficace".