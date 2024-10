Ethiopie: Les Kenyans ont affirmé que le festival Irrecha sert d'outil d'unification entre les communautés.

Addis Abeba — Les Kenyans qui ont assisté au festival Irrecha dans la ville de Bishoftu en Éthiopie ont exprimé que l'événement sert de facteur d'unification pour la communauté oromo et d'autres nations à travers le pays.

Irrecha est une action de grâce traditionnelle oromo célébrée chaque année au bord d'une rivière pour marquer la fin de la saison des pluies et le début de la saison des récoltes.

La célébration de Hora Finfinne, qui fait partie du festival Irreechaa, s'est déroulée samedi à Addis-Abeba de manière colorée. De même, aujourd'hui, l'événement est célébré dans la ville de Bishoftu, dans la région d'Oromia.

La journée a commencé par des rassemblements cérémoniels au lac Hora Arsedi, où les participants se sont livrés au rituel séculaire de bénédiction de l'eau.

Les anciens ont dirigé des prières et des chants, remerciant Waaqaa (Dieu) pour les bénédictions de l'année écoulée et recherchant la prospérité et la paix continues pour la communauté.

L'atmosphère à Bishoftu était imprégnée d'un sentiment d'unité et de connexion spirituelle, alors que les familles et les amis se réunissaient pour préserver leurs traditions.

Un grand nombre de personnes ont participé à cet événement haut en couleur, venant de tous les coins de l'Éthiopie, y compris des touristes étrangers.

Zainabu Hussein, une participante kenyane, a fait remarquer qu'Irrecha est un festival unique ouvert à tous.

Elle a exprimé son admiration pour la chaleur des personnes qu'elle a rencontrées le long de la route du Kenya à Addis-Abeba.

Le festival est particulier, les participants faisant des préparatifs approfondis pour y assister, a-t-elle noté.

Yusus Omar Bocha, un autre Kenyan, a noté que l'événement rassemble des personnes de tous les horizons pour célébrer ses festivités dynamiques.

Il a souligné qu'Irreechaa n'est pas exclusivement une fête oromo, car de nombreux Africains, Asiatiques et individus de diverses nationalités y participent également.

Omar a souligné que des rassemblements comme celui-ci renforcent les relations entre l'Éthiopie et le Kenya, car les deux pays partagent de nombreux points communs.

Un autre participant a fait écho à ce sentiment, soulignant le rôle du festival dans le rapprochement des gens dans l'amour, l'espoir et la joie.

Il a été particulièrement frappé par la beauté des vêtements blancs traditionnels portés par le peuple, qui mettent en valeur son riche patrimoine.

Selon les participants, le festival célébré chaque année favorise la fierté culturelle et la solidarité entre le peuple oromo et d'autres en Éthiopie exprimant leur fierté de leur patrimoine et ont souligné l'importance de le transmettre aux générations futures.