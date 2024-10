Ethiopie: Le festival Irrecha s'est tenu à Hora Arsedi.

Addis Abeba — Le festival annuel Irrecha au lac Hora Arsedi à Bishoftu, a officiellement commencé, avec la présence d'Abbaa Gadaas et Haadha Siinqee.

Alors que le soleil se lève, Abba Gadaas et Haadha siinqee ont béni l'eau à Hora Asredi dans le cadre d'un rituel important qui symbolise la purification et la gratitude envers Waaqaa (Dieu) pour la bénédiction de l'année écoulée.

À l'occasion, Abba Gadaas et Haadha Siinqee ont transmis leur message de paix, de réconciliation et d'unité au sein de la communauté Oromo et au-delà.

Actuellement, des milliers de participants se rassemblent au lac Hora Arsedi pour célébrer l'occasion, en chantant des chants traditionnels et en partageant leurs espoirs et leurs meilleurs vœux pour l'avenir.

Cette année, l'Irrecha revêt une importance particulière, mettant l'accent sur les thèmes de la renaissance culturelle, de l'unité et de la résilience au sein de la communauté oromo.

Le festival Irrecha à Bishoftu s'est une fois de plus révélé être une puissante expression de l'identité culturelle et de l'esprit communautaire, laissant aux participants des souvenirs précieux et une sentiment d'appartenance renouvelé.