Burkina Faso: Cancer - Les aliments à bannir pour réduire les risques

Si certains aliments, à l'instar des fruits et des légumes, aident à éloigner le cancer, d'autres, au contraire, peuvent augmenter les risques d'en développer un.

La charcuterie

D'une manière générale, la charcuterie est à éviter et à consommer avec modération. D'après l'OMS, manger plus de 50 grammes de charcuterie par jours, augmenterait le risque de développer un cancer de 18 %. Les sels nitrités sont particulièrement en cause. Ces derniers aident le jambon à garder sa couleur rosée, même après la cuisson. Préférez donc le jambon sans nitrites, plus marronné, mais meilleur pour la santé.

L'alcool

D'une manière générale, il n'est pas recommandé lui non plus. L'éthanol qui compose l'alcool se transforme dans le corps et peut donc provoquer la maladie. Il peut être à l'origine de nombreux cancers :

Bouche,

Pharynx,

Pharynx

OEsophage,

Côlon

Rectum

Sein

Foie

Le sel

Consommer trop de sel peut causer un cancer de l'estomac, en abîmant la muqueuse gastrique. On évite donc de trop saler ses plats ou de consommer des plats trop salés.

La viande rouge

La viande rouge augmente, elle aussi, le risque de développer un cancer colorectal. Cette dernière contient du fer héminique, qui forme des composés toxiques une fois en contact avec des lipides alimentaires. Il vaut mieux ne pas dépasser 550 grammes par semaine. Et quand vous mangez de la viande rouge, consommez des aliments antioxydants en même temps, pour diminuer les risques.

%

Les boissons chaudes

Que ce soit le café, le chocolat ou le thé, consommer des boissons qui dépassent 65° C, peut causer un cancer de l'œsophage, selon l'OMS.

Le pain blanc

Les aliments composés d'un indice glycémique élevé, tel que le pain blanc, augmentent le risque de développer un cancer des poumons, de 49 %, d'après une étude menée par l'Université du Texas.

Les aliments à privilégier

D'autres aliments éloignent le cancer, comme le rappelle les spécialistes. C'est le cas des produits laitiers, des fruits et légumes, des fibres alimentaires. Il est aussi important de pratiquer une activité physique régulière.