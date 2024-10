Sénégal: Révision de la note du pays par l'agence Moody's - Le ministre des Finances s'engage pour la mise en oeuvre rapide de réformes ambitieuses

La note du Sénégal vient d'être revue à la baisse, passant de Ba3 à perspective stable à B1 avec une mise sous surveillance. Cheikh Diba ,ministre des Finances et du Budget

Dans un communiqué de presse, le ministère des Finances et du Budget, cette baisse est consécutive à la révision à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement observés sur la période 2019-2023, suite à l'audit des finances publiques, dont les résultats préliminaires ont été communiqués par le Gouvernement le 26 septembre 2024.

Cet audit, rappelle la même source, commandé par les plus hautes autorités et préparé sous la direction du Ministre des Finances et du Budget, répond aux exigences de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques.

« Face à cette situation, le Ministre des Finances et du Budget réaffirme la volonté ferme du Gouvernement de mettre en oeuvre rapidement des réformes ambitieuses pour réduire significativement le déficit dès 2025 et consolider cette baisse à court terme, en accord avec les engagements pris au sein de l'Uemoa et de la Cedeao. De plus, une trajectoire claire sera définie pour abaisser le taux d'endettement », promet le ministère des Finances.

En outre, des réformes structurelles visant à renforcer l'intégrité du cadre de gestion des finances publiques seront mises en oeuvre, en visant des standards internationaux élevés.

%

Dans cet esprit, le Sénégal poursuivra sa collaboration avec ses partenaires internationaux notamment la Banque mondiale et le Fmi mais aussi la Cedeao, l'Uemoa, la Bceao, la Banque africaine de développement, la Boad et tous ses partenaires régionaux pour améliorer la gestion de la dette, renforcer la gouvernance financière et assurer une transparence accrue dans les processus budgétaires.

Les réformes comprendront l'adoption de systèmes financiers intégrés et informatisés, le renforcement des mécanismes de contrôle et l'amélioration de la coordination institutionnelle pour garantir une prise de décision efficace. Tout ceci, ajoute le ministère des Finances, sera réalisé en cohérence avec les normes communautaires liant notre pays à la Cedeao et à l'Uemoa, tout en se conformant aux meilleures pratiques.

Le Gouvernement reste ouvert au dialogue avec ses partenaires tout au long du processus afin de garantir un avenir économique stable et prospère. Des mises à jour régulières seront fournies par le biais de communiqués de presse, conférences et plateformes officielles afin de tenir le public informé de l'avancée des réformes et des mesures correctives prises