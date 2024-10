Sénégal: Inondations - 20 000 sacs à terre remis au gouverneur de Matam

Matam — Le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, a réceptionné samedi, un lot de 20 000 sacs à terre qui "vont servir à former des digues et protéger les habitations et les périmètres agricoles",

"Nous avons reçu un camion de 20 000 sacs à terre de l'homme d'affaires Harouna Dia. Ils vont servir à former des digues et à protéger non seulement les habitations, mais aussi les superficies cultivées", a-t-il dit au cours d'une rencontre avec les journalistes.

L'exécutif régional souligne que le donateur est venu répondre à l'appel du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, invitant "les bonnes volontés à appuyer les populations et les autorités locales", suite aux inondations causées par le débordement du fleuve Sénégal.

Saïd Dia a réitéré l'appel des autorités à tous les ressortissants de la région de Matam à apporter leur soutien partout où ils se trouvent .

"Nous n'allons sous estimer aucun appui quelle que soit la nature, car les populations en ont besoin", a lancé l'exécutif régional.

A noter que plusieurs localités des départements de Matam et de Kanel ont été fortement touchées par les eaux du crue, qui ont endommagé des périmètres agricoles et inondé des villages du Dandé Mayo nord et sud.