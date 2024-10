Maroc: La 15ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida a attiré près de 200.000 visiteurs (commissaire du Salon)

El Jadida — La 15ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida, qui s'est tenue du 1er au 6 octobre, a attiré près de 200.000 visiteurs, a indiqué, dimanche, le commissaire du Salon, El Habib Merzak.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de la clôture de cette édition, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Merzak a souligné que le Salon a vu la participation de plus de 40 pays, avec plus de 700 cavaliers et près de 1.000 chevaux de différentes races, notant que le succès de cette édition est le résultat des efforts conjugués des différents intervenants et partenaires.

Il a soutenu que le Salon, devenu une plateforme de rencontres et d'échanges d'expériences, a également été marqué par l'organisation de plusieurs rencontres institutionnelles et professionnelles, qui ont abouti à la signature de nombreux accords de partenariat et de coopération entre divers acteurs, tant au Maroc qu'à l'international, ajoutant que la 15ème édition s'est aussi distinguée par le haut niveau des compétitions et des espaces d'exposition.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé, samedi, la finale de la 7ème édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, organisée dans le cadre de la 15ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida.

Cette édition, placée sous le thème "L'élevage équin au Maroc : Innovation et défi", a offert une multitude d'activités liées au cheval, avec des compétitions et des spectacles de haut niveau, ainsi que des conférences, ateliers et tables rondes ayant pour axe central le cheval.

Organisée par l'Association du Salon du Cheval, cette manifestation est devenue une plateforme incontournable de rencontres et d'échanges entre les différents acteurs du secteur équestre. Elle met en valeur la richesse du patrimoine culturel de l'équitation au Maroc et les divers usages du cheval dans les domaines sportif, culturel et festif.