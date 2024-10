Maroc: Ouverture de la saison de chasse 2024-2025 dans la région de l'Oriental

Le coup d'envoi de la saison de chasse 2024-2025 au niveau de la région de l'Oriental a été donné, dimanche, dans une réserve située au niveau de la forêt de Beni Snassen dans la commune d'Aïn Sfa (préfecture d'Oujda-Angad), un moment très attendu par quelque 7.000 chasseurs de la région.

Le coup d'envoi a été l'occasion pour de nombreux passionnés de la chasse de se retrouver et de pratiquer leur activité, tout en contribuant à l'activation des mesures prises par l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) en tant que partenaires de l'exploitation rationnelle des ressources cynégétiques, à travers la pratique d'une chasse responsable et durable conformément aux lois en vigueur, et dans le plein respect des systèmes écologiques.

Le chef de l'unité de la faune sauvage Taourirt-Guercif, relevant de la Direction régionale de l'Agence nationale des eaux et forêts de l'Oriental, Ilias Ben Tayaa, a mis l'accent à cette occasion sur les différentes mesures prises par l'Agence dans le cadre de la stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030», et de son approche de gestion des zones de chasse et de valorisation des richesses fauniques.

Selon l'arrêté annuel de la chasse au titre de la saison 2024-2025, le nombre maximal de pièces de gibier qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est fixé à quatre perdrix, un lièvre et cinq lapins, a-t-il déclaré à la presse. Et d'ajouter que l'Agence a élaboré un plan d'action efficace pour lutter contre la chasse illégale et réprimander les contrevenants, afin d'assurer une plus grande protection du gibier, considéré comme partie intégrante du patrimoine national.

%

Pour sa part, le président de l'Association des chasseurs d'Aïn Sfa, Bouazza Bourass, a mis en avant la nécessité pour les chasseurs de respecter les normes de sécurité, les limites des zones ouvertes à la chasse et les dispositions de l'arrêté annuel qui fait partie des lois réglementant la chasse.

Il est à rappeler que les services concernés avaient organisé des ateliers et des rencontres de communication pour exposer les mesures prises pour assurer le déroulement de l'actuelle saison de chasse dans de bonnes conditions et lutter contre le braconnage.

Selon des données de l'ANEF de l'Oriental, le nombre de passionnés de la chasse ayant pratiqué ce sport au cours de la saison écoulée, dans les zones ouvertes au public ou dans les zones amodiées aux associations de chasse et aux organisateurs de la chasse touristique dans la région, a atteint environ 6.000, tandis que les superficies amodiées dépassaient 292.471 hectares, répartis sur 124 lots, dont 120 sont dédiés à la chasse associative et 04 à la chasse touristique.

La même source précise que le nombre de perdreaux lâchés dans les lots amodiés durant la saison 2023-2024, s'élève à près de 6.400 unités, alors que 310 ont été lâchés par le bureau régional de la Fédération royale marocaine de chasse (FRMC) dans des réserves où la chasse est interdite, et ce à des fins de reproduction et de repeuplement.

Le secteur de la chasse joue un rôle non-négligeable dans le développement régional, en touchant divers secteurs connexes tels que la vente d'équipements de chasse, les armureries, le transport, l'hôtellerie, la restauration, ainsi que les unités de production de gibier d'élevage.