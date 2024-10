Cote d'Ivoire: Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement - Les agents s'arment d'instructions en protection sociale

Les agents du ministère de l'Economie, du Plan et du Développement ont renforcé leurs capacités sur la protection juridique et sociale.

En vue d'éclairer les agents fonctionnaires du ministère de l'Economie, du Plan et du Développement sur la protection sociale, un atelier s'est tenu le 4 octobre 2024 au sein de l'Ensea à Cocody.

Organisée par la direction des affaires juridiques et contentieux, cette activité cadre avec les objectifs du gouvernement en matière de protection. L'objectif est donc d'éclairer les participants sur la protection juridique dont ils bénéficient et les enjeux de la protection. Ils vont prendre toutefois connaissance des différents instruments de protection sociale en Côte d'Ivoire.

Occasion pour les participants de sensibiliser les agents contractuels du ministère aux obligations et droits, et les voies qui leur sont offertes pour le respect de leurs droits.

Selon le directeur des affaires juridiques et contentieux du ministère de l'Economie, du Plan et du Développement, Dr Kpri Kobena Kra, cette rencontre a été également une tribune pour sensibiliser les agents et fonctionnaires afin de leur adhésion à la couverture maladie universelle et aux mécanismes de protection sociale. Mieux, de faciliter l'inscription du plus grand nombre d'agents et fonctionnaires au régime de retraite complémentaire.

Mandaté par la ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, le directeur de cabinet adjoint, Pr Kouakou Clément, a déclaré que le renforcement des capacités des agents sur le thème : « La protection juridique et sociale des fonctionnaires et agents du ministère », est en adéquation avec la vision de la ministre Kaba Nialé. Elle se soucie du bien-être de chacun des agents qui font vivre son ministère. « Cet engagement en faveur du bien-être des agents témoigne d'une volonté de bâtir une administration publique moderne, inclusive et performante, où chaque acteur peut contribuer pleinement au développement de notre pays », a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter que le thème de cet atelier reflète l'engagement continu de la ministre dans l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents.

Pr Kouakou Clément a aussi souligné les actions de la ministre pour créer un environnement social stable. Il a relevé la mise en place des instruments permettant de maintenir la trêve sociale dans le ministère.

Le représentant de la ministre de l'Economie, du Plan et du Développement a exhorté les participants à une réelle synergie d'action pour relever l'ensemble des défis à venir afin de parvenir aux changements souhaités pour un développement économique et social inclusif pour la Côte d'Ivoire.