Madagascar: L'école, un moyen d'évangélisation et un lieu de rencontre pour les confessions religieuses

Beandrarezona — Contribuer à la formation des jeunes en leur offrant une éducation de qualité qui leur donne des chances égales par rapport aux autres jeunes des villes, tel est l'objectif de l'école des Missionnaires de la Consolata (IMC) récemment ouverte à Beandrarezona.

« L'école est un excellent outil d'évangélisation à bien des égards. Bien que de nombreux jeunes ne soient pas particulièrement intéressés par la religion, l'école leur permet de découvrir le message de l'Évangile et d'atteindre leurs familles », explique le père Jean Tuluba, IMC, de la mission de Beandrarezona.

« Après avoir pris contact avec la réalité locale, nous avons constaté qu'à Beandrarezona, qui est le centre de la mission, et dans les autres villages, il y a des écoles privées et publiques : maternelle, primaire et premier cycle du secondaire, mais il n'y a pas d'écoles secondaires et de lycées », poursuit-il. D'où la nécessité, après avoir discuté avec les responsables locaux et les parents, de construire une école secondaire, car les jeunes de Beandrarezona et des autres villages voisins sont obligés de quitter leur famille après l'école primaire pour poursuivre leurs études en ville, ce qui a un impact économique considérable sur les familles, et par conséquent, de nombreux jeunes abandonnent l'école pour aller travailler dans les champs ».

« Parmi les 30 premiers élèves, un bon pourcentage provient d'autres confessions religieuses. L'école devient aussi un moyen de dialoguer avec les autres religions à travers l'éducation que nous donnons à leurs enfants, puisque dès le début, ces autres confessions nous ont fait confiance en envoyant leurs enfants étudier », souligne le prêtre.

Ainsi, l'école n'est pas seulement un centre d'éducation, mais aussi un lieu de rencontre pour les confessions religieuses. De plus, nous avons choisi de faire fonctionner l'école progressivement, en ouvrant une classe par an jusqu'à la fin du cycle de trois ans. En effet, le niveau d'éducation des élèves est très bas. L'ouverture d'une classe par an nous permettra d'accompagner la formation des élèves et la formation continue des enseignants.

Les missionnaires de la Consolata sont arrivés à Madagascar le 13 mars 2019 pour travailler dans le diocèse d'Ambanja, au nord-ouest de la Grande Île. Après une période d'étude de la langue malgache, ils ont commencé leur service pastoral le 20 octobre 2019 dans la nouvelle mission de Beandrarezona, créée avec l'arrivée des trois premiers missionnaires, les pères Jean Tuluba (RD Congo), Jared Makori (Kenya) et Kizito Mukalazi (Ouganda).

« Notre mission est la dernière paroisse créée dans le diocèse d'Ambanja, au nord-ouest de la Grande île, et se situe à près de 1 000 kilomètres d'Antananarivo, la capitale du pays », explique le père Tuluba. Elle s'étend sur trois communes rurales et compte plus de 80 villages, dont seulement 12 abritent des communautés chrétiennes. Les villages sont très éloignés les uns des autres et le seul moyen de transport possible pour les visiter est la moto, mais dans la plupart des cas, on ne peut y accéder qu'à pied.

Pour atteindre certaines communautés, nous devons marcher jusqu'à 14 heures. Il faut de la force et de la détermination pour affronter les difficultés de la route. Sur les 2 587 014 habitants (recensement de 2022) du diocèse, seulement 7 % de la population est catholique, et dans notre mission, les catholiques représentent environ 3 % du total des 21 170 habitants (recensement de 2018). Comme vous pouvez le constater, il s'agit bien d'une mission ad gentes qui a besoin de notre présence et de notre attention », remarque le missionnaire.

Les principales activités de la mission sont les visites communautaires, la catéchèse sacramentelle, la formation des catéchistes, l'animation missionnaire et vocationnelle, et la formation des jeunes et des enfants. La majorité de la population de la mission est composée de jeunes et d'enfants. En effet, on estime que 75 % de la population de Madagascar est constituée de jeunes et d'enfants.

L'école, dont les travaux avaient commencé en 2021 après l'épidémie de Covid-19, a été officiellement inaugurée et ouverte le 2 septembre 2024 par une célébration eucharistique présidée par l'évêque diocésain d'Ambanja, Mgr Francis Donatien Randriamalala, qui a béni l'édifice. D'autres prêtres, des religieuses, des autorités administratives et politiques locales, des représentants des confessions religieuses locales, des chrétiens de la mission, des amis et des connaissances ont participé à la célébration. Les cours ont commencé dès le lendemain avec 30 élèves.