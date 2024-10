Sénégal: Législatives anticipées du 17 novembre - Aliou Sané de Y'en a marre évoque le défi du taux de participation

Le coordonnateur du mouvement Y'en a marre a déploré hier, dimanche 6 octobre, le processus électoral en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain marqué par l'absence de consensus des acteurs politiques. Invité de l'émission objection de la radio Sudfm (privée), Aliou Sané dit craindre que cette situation puisse refroidir l'élan de mobilisation de l'électeur sénégalais et impacter ainsi sur le taux de participation qui constitue, selon lui, le véritable défi à relever.

Le taux de participation sera le principal défi des élections législatives du 17 novembre prochain. L'avis est de Aliou Sané, Coordonnateur du mouvement Y'en a marre. Invité de l'émission objection hier, dimanche 6 octobre, Aliou Sané a indexé l'absence de consensus des acteurs politiques sur le processus électoral en vue des élections législatives du 17 novembre prochain. En effet, estimant que les élections législatives d'habitude ne sont pas les élections les plus attractives, même en termes de taux de participation, le Coordonnateur du mouvement Y'en a marre dit craindre que cette absence de consensus des acteurs puisse refroidir l'élan de mobilisation de l'électeur sénégalais.

« Au Sénégal, le socle de nos processus électoraux, c'est le dialogue. Il y a certes le Code électoral et ce qu'il prévoit mais ce même Code électoral permet, sur certaines questions et situations, que les acteurs puissent dialoguer et s'entendre. Mais malheureusement, ce n'est le cas pour ces élections », a-t-il regretté tout en faisant remarquer.

« Nous allons inéluctablement vers ces élections et pour nous, mouvement citoyen, on estime que partant du fait que les élections législatives d'habitude ne sont pas les élections les plus attractives, même en termes de taux de participation, on pense que l'un de nos défis, c'est de réussir à engager les citoyens à participer pour avoir un bon taux de participation ».

Poursuivant son analyse du processus électoral actuel en vue des prochaines législatives, le Coordonnateur du mouvement Y'en a marre a par ailleurs invité tous les acteurs à saisir l'opportunité de cette 3e alternance pour aller vers des réformes de l'Assemblée nationale sur le mode de choix des députés notamment en revoyant le système actuel du scrutin basé sur du raw gadou (majoritaire).