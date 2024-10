Sénégal: Démarrage de l'année scolaire 2024-2025 - 4 120 409 apprenants font leur rentrée

Après trois mois de vacances, les élèves reprennent ce lundi 07 octobre, le chemin des classes. Pour cette rentrée, ils seront 4 120 409 apprenants à suivre les enseignements et apprentissages pour cette année scolaire 2024-2025 qui est appelée à durer neuf mois, sauf perturbations majeures.

La rentrée scolaire des élèves pour l'année 2024-2025 est fixée pour ce jour, lundi 7 octobre. A cet effet, 4 120 409 apprenants vont se confronter aux enseignements et apprentissages pour une période de neuf mois. Parmi ces élèves, 2 340 219 sont inscrits au primaire, 852 269 au moyen secondaire, et 377 197 au secondaire général, répartis dans 21 448 établissements scolaires. Des informations données par Médoune Thiam, Conseiller technique au ministre de l'Éducation nationale lors de la réunion préparatoire présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko et qui visait à assurer une rentrée sereine.

Pour cette présente édition, beaucoup d'établissements risquent de ne pas accueillir les élèves malgré la campagne de set sétal organisée samedi dernier en faveur des écoles. La poursuite de l'hivernage sera la première contrainte de cette rentrée sans oublier les autres défis dont les abris provisoires. Pour cette rentrée et une année scolaire réussies, l'Union des enseignants du Sénégal (Ues) dans un de ses communiqués a invité le gouvernement à trouver des solutions aux incompressibles et récurrents défis que constituent la question des enseignants décisionnaires, la résorption des déficits en personnels enseignants, les salles de classe et équipements mobiliers mais aussi la formation initiale et continue des enseignants entre autres.

Rappelons que parmi les difficultés et défis dont l'Etat devra faire face, figurent les 7145 abris provisoires recensés à travers le pays, un déficit de 48 696 salles de classe, un déficit de 207 103 tables bancs, 2 409 écoles sans latrines, un besoin de 4 527 enseignants. Des chiffres révélés lors de la réunion interministérielle sur la rentrée, tenue le 19 septembre dernier.