Ile Maurice: Magnum P.I. s'offre le scalp d'Hasta Manana

L'ogre est tombé. La surprise a été de taille, même s'il est vrai que certains avaient déjà des doutes concernant la transition et la monte de Stein. Hasta Manana a mordu la poussière, et Magnum P.I. a émergé au bout du suspense, lors de cette dernière journée, dimanche 6 octobre.

Magnum P.I. a franchi un cap cette année. Cela se confirme avec son succès face à l'ogre Hasta Manana dans le People's Super Mile Trophy. Alors que beaucoup pensaient qu'Hasta Manana allait maintenir le rythme en ligne droite pour l'emporter facilement, Magnum P.I. a sorti une belle accélération pour s'imposer et se défaire d'Hasta Manana sans mal.

Le cheval de Jean Michel Lee Shim et de la famille Taher a des excuses à faire valoir. Le duo Leckraj et moi-même avons expliqué dans l'émission «En Piste» qu'Hasta Manana n'a pas eu une course facile. Le jockey Stein a dû se décaler des barres à un moment donné car le rythme avait ralenti. Par la suite, il s'est retrouvé en quatrième épaisseur dans la descente. Secret Giver, monté par Donohoe, a tenté sa chance en sortant de sa position, ce qui a compliqué encore davantage le parcours d'Hasta Manana.

Les intérêts individuels ont prévalu, et avec raison ! Donohoe est sorti à ce moment pour essayer de gagner, sans se soucier des autres chevaux. C'est tout à son honneur. Bien que Secret Giver et Hasta Manana aient les mêmes propriétaires, chacun courait sa propre course ! Le compagnon d'écurie Sylvan Theater n'aurait peut-être pas dû être là, même si, lui aussi, il courait sa course, car Hasta Manana aurait été à cet endroit, ce qui aurait facilité sa tâche. L'entraîneur Zaki a peut-être fait une erreur tactique !

Hasta Manana est tombé, non seulement à cause de la transition difficile, mais aussi en raison des circonstances de course. Le comparer aux plus grands noms ayant couru à Maurice n'est pas un crime de lèse-majesté. Cette course est à oublier, on en reparlera l'an prochain !

Promesses tenues

Le jockey canadien Stein n'est pas à blâmer. Il ne pouvait mieux faire. Le comportement de certains propriétaires après la course ne fait certainement pas honneur au sport.

Le week-end international a tenu ses promesses, offrant de belles compétitions. La monte de la Française Meyer sur Full Blast, samedi, a été tout simplement magnifique. Un délice. Comme déguster un Porto. Merci madame ! Benedict Woodworth a terminé en tête du classement avec 101 points. Il a pu distancer le Sud-Africain Jason Gates grâce à une troisième place dans la dernière épreuve, avec Ziva La Winter. «Zetrie sorti, li remete, ek li fini trwaziem.»

Parlons du reste de la journée. Tartarus a enfin pu gagner au Champ-de-Mars. Gates a laissé filer son cheval dans la descente, car il tirait. Bonne décision. Tartarus a pris la tête de la course à un moment donné et a gagné.

Une Ferrari !

Inauguration a remporté la deuxième course, surgissant à l'issue d'une course rythmée. Amanda a créé une petite surprise dans la troisième. Une fois encore, Woodworth a joué le coup parfait. Partner in Crime a bondi des stalles et a mené la course de bout en bout. Seattle West a prouvé qu'il n'est pas sujet ordinaire. «C'est une Ferrari, celui-là !» Il a dominé une jument bien tenace, Skating On Ice.

La dernière course a souri à High Key. L'hymne national mauricien a pu résonner au Champ de Mars grâce à Rye Joorawon. High Key a beaucoup dérivé en ligne droite, mais Joorawon a fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Le favori In With A Chance n'a pas été bien monté par l'Indien Chougule. Malgré une course exécrable, il a tout de même bien fini.