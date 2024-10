Sénégal: Week-end des lions - Sadio Mané s'offre un doublé, Lamine Camara et Krépin hissent Monaco au sommet

Quatre buts dont un doublé en 5 matchs. C'est sans conteste le signe d'un sursaut et de l'efficacité retrouvée pour Sadio Mané. Quelques jours après avoir ouvert son compteur, l'attaquant des Lions a réalisé samedi son premier doublé de la saison lors de la victoire d'Al Nassr face Al-Orobah pour le compte de la 6eme journée du championnat d'Arabie saoudite.

Une bonne série qui est de bon augure à la veille de la cruciale double confrontation contre le Malawi dans le cadre des qualifications à la CAN 2025. En direction du grand rassemblement de l'équipe nationale, Lamine Camara et Krépin ont confirmé ce week-end les bons débuts de l'As Monaco en se hissant à la tête du championnat de Ligue 1. C'est aussi le cas pour quelques-uns de leurs compatriotes de la Ligue 2 qui ont été tout aussi décisifs et efficaces devant les buts.

Sadio Mané a fait sensation ce week-end dans le champion d'Arabie Saoudite avec ce doublé réussi ce samedi lors de la large victoire d'Al Nassr contre le promu Al-Oroba comptant pour la 6e journée. Sur service de Cristiano Ronaldo, l'attaquant des Lions a décoché une frappe croisée pour marquer le deuxième but de son équipe (29e). A la 71e minute, il s'offre un deuxième but en reprenant un centre.

Sur ses 5 derniers matches, le champion d'Afrique 2021, cumule, à l'espace de deux journées 4 buts et 3 passes décisives. Après avoir débloqué son compteur but de la saison, le 24 septembre dernier, leader technique de la sélection du Sénégal a également inscrit son premier doublé de la saison. Une prestation synonyme d'une bonne dynamique, arrive au bon moment pour le joueur aux 107 sélections et 43 buts.

%

Surtout à la veille du regroupement des Lions en vue de la double confrontation contre le Malawi 11 octobre à Diamniadio et le 15 octobre à Lilongwe, pour le compte des troisième et quatrième journées des qualifications de la CAN 2025. Ce rendez-vous qui marque le début de l'après Aliou Cissé, sera crucial dans la course pour la qualification à la prochaine CAN 2025. S'ils n'ont pas connu la joie des buteurs, de Lamine Camara peut rejoindre le regroupement avec une grosse satisfaction

En plus d'avoir préservé l'invincibilité de l'As Monaco au terme de la victoire (2-1) en déplacement face au Stade Rennais de leur compatriote Mikayil Faye, les coéquipiers de Krépin Diatta et de Lamine Camara ont confirmé les débuts prometteurs en championnat en reprenant provisoirement le fauteuil de leader de la Ligue 1. Non retenu en sélection pour un faible temps de jeu, Mikayil Ngor Faye, a connu sa première titularisation lors de la réception de l'AS Monaco.

Cheikh Sabaly enflamme la Ligue 2

Pressenti par nombre d'observateurs, Cheikh Tidiane Sabaly continue de flamber en Ligue 2 française. Ce week-end, l'ailier du FC Metz a encore faire trembler les filets avec le deuxième but lors de la victoire (3-2) contre Amiens entrainé par l'ancien défenseur des Lions, Omar Daf. Actuel meilleur buteur du Championnat, Cheikh Tidiane Sabaly porté son total but après 8 journée.

Son compatriote Pape Meissa Bâ aussi fait parler de lui en marquant son septième but de la saison avec Grenoble, lors de la défaite (1-2) essuyée face à Rodez. Ousmane Diop, auteur d'un doublé et Famara Diédhiou, buteur n'ont pas été en reste. Au contraire, ils ont été les grands artisans de de la victoire de Clermont contre Guingamp (4-1).

Abdoul Aziz Ndiaye remplace Jacobs

A rappeler qu'avant même le début du regroupement prévu ce lundi, Pape Thiaw a été contraint de trouver un remplacement à son défenseur Ismail Jakobs. Forfait pour cause de blessure en club et nécessitant une opération cette semaine, le latéral gauche de Galatasaray est incertain pour plusieurs semaines de compétition. Il a été remplacé au pas de charge par Abdoul Aziz Ndiaye du Jaraaf de Dakar. L'International U17 et U20, figurait dans la liste des Lions locaux qui se préparent pour les éliminatoires pour le prochain CHAN.