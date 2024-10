Madagascar: XIXe Sommet de la Francophonie - Andry Rajoelina pour « un multilatéralisme renouvelé »

Le numéro Un malgache a eu ses « maux » à dire face au contexte mondial actuel.

200 milliards d'euros. « Nous devons être la voix des sans-voix, défendre les plus vulnérables et exiger un traitement égalitaire, car toutes les vies se valent ». C'est ce qu'a déclaré de vive ... voix le président Andry Rajoelina devant ses homologues francophones présents au Grand Palais à Paris. Le chef de l'Etat malgache d'illustrer « cette inégalité frappante avec la guerre en Ukraine qui a généré une mobilisation internationale massive de plus de 200 milliards d'euros jusqu'à aujourd'hui ».

Une manière de dire et il l'a dit que ce ne sont pas seulement les bombes et les missiles qui provoquent de nombreuses pertes de vie humaines, « mais il y a aussi des millions de personnes qui meurent silencieusement de la faim ». Et de citer le cas du continent africain où l' « on estime plus de 3 100 000 enfants qui meurent de la malnutrition chaque année ». Un chiffre effrayant et effarant, selon le locataire d'Iavoloha qui tire la sonnette d'alarme, en faisant remarquer que « les fonds alloués pour sauver ces vies ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation ».

Face au contexte mondial, le président malgache pense que « la Francophonie, forte de ses 88 membres, doit jouer un rôle central dans la réforme du système multilatéral ». L'espace francophone vient même de s'élargir davantage avec l'adhésion de nouveaux Etats et/ou gouvernements membres. « C'est ensemble que nous devons nous élever pour que plus jamais une vie perdue à cause de la faim ne soit minimisée », a-t-il clamé haut et fort. Avant de souligner dans la foulée « l'importance de lutter contre l'insécurité alimentaire ».

Autonomisation. Il appelle la Francophonie à soutenir la transformation agricole des pays en développement vers leur autonomisation. À son avis, « il faut s'écouter et se comprendre ». Reste à attendre si le président Andry Rajoelina sera entendu par la communauté internationale en général et le monde francophone en particulier qui ont sans doute écouté son intervention, à l'image du drapeau malgache qui n'est pas passé inaperçu parmi ceux de tous les Etats membres qui flottaient en haut des mâts érigés devant le Grand Palais à Paris. Un endroit qui avait abrité certaines compétitions des J.O 2024 et où la Francophonie s'est penchée et a pensé au rôle qu'elle devrait dorénavant... jouer sur le terrain international.