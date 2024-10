Algérie: Annulation de deux accords commerciaux UE-Maroc - L'AARASD salue 'une victoire du Droit'

Paris — L'Association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a salué la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a invalidé définitivement deux accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'UE, et qui incluaient illégalement les territoires sahraouis occupés, la qualifiant de "victoire du Droit".

Dans un communiqué publié samedi, l'Association a salué la décision des juges de la CJUE, lesquels "s'en tiennent strictement au droit, celui de la décolonisation et de l'autodétermination promise au peuple sahraoui depuis 58 ans. Depuis 2016, dans plusieurs arrêts, ils rappellent le statut séparé et distinct du Sahara occidental".

L'AARASD a rappelé que le 4 octobre 2024, dans un arrêt final, la haute juridiction européenne "rejette les recours introduits par le Conseil de l'Union européenne et de la Commission, appelle au consentement du peuple sahraoui dans son ensemble et indique que le Front Polisario a la capacité juridique de plaider devant les tribunaux de l'Union européenne".

Pour l'Association, c'est enfin "une victoire du droit qui ne se soumet à aucune pression, qui ne proclame que le droit reconnu par l'ensemble de la Communauté internationale, droit qui doit s'imposer sur les rapports de force, les mensonges et une occupation ancienne de près de 50 ans".

Si pour la Présidence sahraouie cela était "une victoire historique", pour l'association des Amis de la RASD, "c'est encore une victoire du droit qui dit non au business, qui dit non aux soi-disant intérêts des entreprises étrangères au Maroc".

Cette décision est considérée aussi par l'AARASD comme "une victoire du droit et du respect d'un peuple et l'obligation de son consentement, consentement du peuple tout entier dispersé par la guerre et l'occupation".

L'Association a émis le souhait de voir la Cour de justice européenne jouer son rôle pour "imposer le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et la sauvegarde de ses richesses", et souligné l'importance du "respect par tous les Etats membres de l'Union européenne de l'esprit et de la lettre de ces arrêts de justice".

Pour conclure, elle a appelé à "la fin du pillage organisé des ressources du Sahara occidental occupé par le Maroc, par les entreprises privées qui y sont implantées", considérant ces activités comme une "participation à la colonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique".