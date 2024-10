Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances (PLF) pour l'année 2025 et à des exposés liés à plusieurs secteurs", indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS:

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances (PLF) pour l'année 2025 et à des exposés sur la situation sanitaire relative à l'épidémie de diphtérie et de paludisme dans les régions frontalières de l'extrême Sud du pays, à l'état d'avancement des projets miniers structurants, aux conditions et procédures d'agrément des établissements privés d'éducation et d'enseignement, ainsi que des dossiers liés à la vie quotidienne du citoyen".

Après présentation par le Premier ministre des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines et suite aux différents exposés de Madame et Messieurs les ministres sur différents secteurs, Monsieur le président de la République a donné les instructions et orientations suivantes :

%

Concernant le projet de loi de finances (PLF) pour l'année 2025:

- Monsieur le président de la République s'est félicité du modèle financier du projet de loi de finances, qui ne prévoit aucune hausse d'impôts concernant la vie quotidienne des citoyens.

- Le président de la République a ordonné la création de l'Agence nationale des grands équilibres du budget de l'Etat, de la prospective et de la planification, pour un suivi minutieux des sous-budgets et budgets sectoriels en consécration de la transparence.

- Monsieur le Président a ordonné que le projet de loi de finances 2025 soit adapté aux grands projets qu'il s'est engagé, auprès du peuple algérien, à réaliser, dont deux millions de logements, les projets du secteur de l'Energie et des Mines et la création de 450.000 nouveaux emplois.

- Il a ordonné l'augmentation du montant des allocations suivantes:

- Augmentation substantielle du montant de l'allocation touristique pour en faire profiter les citoyens voyageant à l'étranger, une fois par an.

- Augmentation du montant de l'allocation du Hadj.

- Augmentation de la bourse des étudiants à l'intérieur du pays et à l'étranger.

- Monsieur le président de la République a ordonné d'imposer les sanctions les plus sévères, avec fermeture immédiate et retrait des registres de commerce, aux spéculateurs sur les lubrifiants pour véhicules parmi ceux qui augmentent, de manière injustifiée, les prix. Il en est de même pour les produits locaux comme la pomme, désormais commercialisée au prix des fruits importés.

- Monsieur le président de la République a insisté sur la poursuite, par l'Etat, du développement à un rythme croissant, notamment en encourageant la production et l'investissement en tant que catalyseur économique.

Concernant la situation sanitaire relative à l'épidémie de diphtérie et de paludisme dans les régions frontalières de l'extrême Sud du pays:

- Monsieur le président de la République a ordonné un suivi rigoureux de la situation sanitaire dans les wilayas frontalières de l'extrême sud qui continuent d'enregistrer des cas.

- Veiller à ce que tous les cas, peu importe, leur nationalité soient traités conformément au protocole thérapeutique en vigueur, tout en vérifiant leur identité.

- Poursuivre la mise en oeuvre des différents protocoles thérapeutiques à l'origine de la baisse du nombre de cas suite à l'intervention des pouvoirs publics compétents.

Concernant le rapport d'étape sur l'avancement de la numérisation:

- Monsieur le Président a insisté sur l'importance d'accorder une attention extrême à la cybersécurité et à la vigilance, lors de l'acquisition des équipements et matériels, ce domaine étant étroitement lié à la Sécurité Nationale.

- Monsieur le président a enjoint le Gouvernement de prendre, en coordination avec ministère de la Défense nationale, toutes les mesures, tout en sollicitant les compétences algériennes, notamment universitaires, estimant que le projet de numérisation fait partie intégrante des fondements de l'Algérie triomphante.

L'état d'avancement des projets miniers structurants (la mine de fer de Gara Djebilet, la mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour, et la mine de phosphate à Bled El Hadba).

- Monsieur le président de la République a ordonné de choisir les sites appropriés pour les unités d'épuration et de traitement tous les rapprochant des points d'eau, des sources d'énergie et des voies ferrés.

- Il a insisté sur la nécessité d'exécuter ces projets à la vitesse maximale jusqu'à leur entrée en service, en respectant tout ce qui a été décidé au préalable, compte tenu de leur poids et de leur impact positif majeur sur l'économie nationale.

Concernant les conditions et procédures d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des établissements d'éducation et d'enseignement privés:

- Le président de la République a mis l'accent sur la nécessité que les programmes des écoles privées soient conformes au programme national de l'Education nationale.

- Travailler selon les contrats de performance pour évaluer précisément la valeur ajoutée de ces écoles privées et le niveau de réussite, tout en instaurant un contrôle périodique continu.

- Revoir les conditions d'octroi des autorisations notamment en ce qui concerne la souveraineté nationale.

- Encourager l'investissement dans le domaine de l'enseignement privé à travers les écoles spécialisées notamment dans le domaine des sciences exactes".