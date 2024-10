Angola: Présent à la 5ème Conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz- Mamadou Sangafowa - Coulibaly invite Luanda à participer au SIREXE

Le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly était en Angola du 1er au 02 octobre 2024 dans le cadre de la participation de la Côte d’Ivoire à la 5ème Conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz, sur invitation du ministre des ressources minérales, du pétrole et du gaz de l’Angola. Rapporte le Cicg.

Au cours de cette rencontre, il s’est agi de réfléchir et de proposer des alternatives, à travers des panels de haut niveau, des signatures de convention et des expositions des différents secteurs des mines et du pétrole. En ligne de mire, la mutualisation des forces des pays africains producteurs desdites ressources. Selon la source, le chef de la délégation ivoirienne a saisi l’opportunité de cette rencontre pour inviter l'Angola à participer à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE) qui se tiendra du 27 novembre au 02 décembre 2024 au parc des Expositions d'Abidjan.

Pour le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly, il y a beaucoup de défis à relever. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de financements disponibles pour l'exploration et l'exploitation puisque les financements sont désormais orientés vers les énergies renouvelables. En outre, avec toute la géopolitique à l'international, la plupart des zones de production sont touchées par la crise internationale et cela pose de nombreux défis, notamment aux pays africains, qui ont besoin d'énergie en ce moment pour soutenir leur croissance économique.

Le séjour de Mamadou Sangafowa-Coulibaly a aussi été mis à profit pour visiter l'entreprise Sonils qui appartient à la Sonangol (société nationale de pétrole et de gaz parapublique de l’Angola). Dans ce centre de services de logistiques intégrés de la Sonangol, il a pris connaissance du fonctionnement de cette infrastructure, qui soutient fortement la production pétrolière d'Angola. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud, suite au séjour du président angolais en Côte d’Ivoire, au cours duquel les deux chefs d’Etat de ces pays ont décidé de renforcer leur coopération à tous les niveaux.