Madagascar: Industrialisation - Un projet de zone industrielle textile de 683 Ha à Moramanga

C'est parti. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, a donné le ton pour la future zone industrielle textile de Moramanga, la semaine dernière.

Accompagnée par le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa, une délégation du MIC a visité, la semaine dernière le site d'implantation de ce parc industriel à vocation exportatrice opérant dans les produits textiles, d'une superficie totale de 683 m2.

Trois étapes.Situé plus exactement à Ambohibary Moramanga, à une centaine de kilomètres de la capitale et à environ 200 kilomètres du Grand Port, ce projet de zone industrielle textile concrétise l'un des piliers de la politique générale de l'Etat qu'est l'industrialisation. À terme, l'objectif est d'augmenter la part de l'industrie à 25% du PIB « Ce projet fait partie des priorités du gouvernement pour atteindre les objectifs de transformation économique », a expliqué le ministre David Ralambofiringa durant cette descente à Moramanga. Un projet sur le court, moyen et long terme puisqu'il se fera en trois étapes, d'une superficie respective de 228 hectares, 247 hectares et 208 hectares. Après les annonces répétées au cours des républiques qui se sont succédé, cette fois-ci, il y aura visiblement du concret car après les procédures d'identification et d'enregistrement du statut juridique du terrain, les autorités passeront d'ici peu à la recherche d'un développeur. La pose de la première pierre de la zone industrielle textile est prévue dans 6 mois à un an, indique-t-on.

Émergence de Madagascar

Une belle perspective pour le développement industriel du pays quand on sait que les objectifs principaux du projet sont, entre autres, d'augmenter le niveau d'industrialisation de l'économie, d'attirer plus de technologie et de savoir-faire, d'accélérer la croissance économique en augmentant le niveau d'exportations de Madagascar. Sur le moyen terme, le projet est destiné à renforcer et redimensionner le tissu industriel, à augmenter la productivité totale des facteurs de production, à contribuer à l'émergence de Madagascar mais également à promouvoir le label « Vita malagasy ».

Sur ce point d'ailleurs, le ministre David Ralambofiringa a tenu à préciser que la zone industrielle textile de Moramanga sera ouverte aussi bien aux investisseurs directs étrangers que locaux. Un projet qui aura, en tout cas, le mérite d'entraîner la création de plus 100 000 emplois directs dans le secteur textile.