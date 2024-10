Madagascar: Eileen Akbaraly - Prix de la Francophonie Économique à une entrepreneure malgache

La fondatrice de l'entreprise « Made 4 a Woman » s'engage en faveur de l'autonomisation des femmes malgaches et de la promotion de l'artisanat local.

À l'occasion du XIXe Sommet de la Francophonie qui s'est tenu à Paris, le président de la République du Vietnam, To Lam, et le président international du Forum Francophone des Affaires (FFA), Steve Gentili, ont remis le prestigieux prix de la Francophonie Économique. La cérémonie a eu lieu dans le cadre d'exception de l'Hôtel Intercontinental, 2 rue Scribe, en présence de hautes personnalités de la communauté francophone.

« Made 4 a Woman »

Eileen Akbaraly, une entrepreneure malgache, fondatrice de l'entreprise « Made 4 a Woman » est l'une des deux lauréates. Son initiative, qui allie mode et impact social, s'engage en faveur de l'autonomisation des femmes malgaches et de la promotion de l'artisanat local. L'entreprise est récompensée pour son innovation et son apport positif sur l'économie. Elle incarne les valeurs de la Charte éthique élaborée conjointement par le FFA et l'Organisation Internationale de la Francophonie.

La remise du prix symbolise un moment fort pour célébrer et renforcer les liens économiques et culturels au sein de l'espace francophone tout en mettant en lumière des initiatives et des projets novateurs. En parfaite adéquation avec le thème même du XIXe Sommet de la Francophonie : « Créer, innover et entreprendre en français ». Il en est de même pour l'autre société lauréate, en l'occurrence, FPT, la plus grande entreprise informatique du Vietnam.

Grandes marques mondiales

« Merci du fond du coeur pour ce prix qui récompense le savoir-faire malgache et la richesse de Madagascar », a déclaré Eileen Akbaraly. Déterminée à faire de « Made 4 a Woman » une entreprise pilote. Le président international de FFA de faire remarquer que « c'est une entreprise connue et reconnue par les grandes marques mondiales du luxe », entre autres et non des moindres, LVMH et Richmond. « Je remercie le FFA pour le choix de ces deux entreprises que j'apprécie moi-même », a renchéri le président vietnamien.

Un choix partagé également par l'assistance, composée notamment de l'ambassadeur du Vietnam en France et du PDG du Groupe Sipromad, Ylias Akbaraly. Comme Son nom l'indique, il n'est autre que le père de la fondatrice de « Made 4 a Woman », une entreprise qui est, comme son nom l'indique, faite par et pour les femmes.