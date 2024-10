Madagascar: Karting - « 60min Chrono » - Victoire de Mac Siou et Kenny Nöel

Havoana Land Imerinkasinina a été le théâtre d'une course acharnée samedi, à l'occasion de la deuxième édition du tournoi « 60min Chrono ». La première place a été arrachée par l'équipe de Mac Siou Philippe et Kenny Nöel Rakoto.

De l'adrénaline dans l'air. L'équipe de PDJA, composée de deux très jeunes pilotes, Mac Siou et Kenny Nöel, a su faire la différence lors du tournoi de karting « 60min Chrono ». La deuxième édition a connu un immense succès samedi à Havoana Land. Très connu dans le monde du slalom, Kenny Nöel Rakoto, au volant du nouveau kart RT10 270 cc, et Mac Siou Philippe, ont réalisé 48 tours sur une distance de 900 mètres pendant 30 minutes lors de la finale. Une victoire méritée pour les deux garçons qui avaient déjà réalisé un beau classement lors de la phase des éliminatoires.

« Notre avantage, c'est que nous avons fait les échanges assez tôt pour pouvoir continuer la course sans arrêt et ainsi gagner beaucoup d'avantages. Nous avions une bonne carte lors de la finale, même si c'était la première fois que nous formions une équipe. Pour moi, le karting, c'est juste pour le loisir, mais je me concentre sur les rallyes », a déclaré Kenny Rakoto. Ils ont été talonnés de près par l'équipe de Dive Bomb avec seulement quelques mètres d'écart. Le champion de l'an dernier, Mboara Razafindratsimba, qui vient de participer à la Coupe du Monde de karting en Angleterre, et son collègue Sincere ont complété le podium. « La course est vraiment amusante et très différente du championnat de Madagascar. C'est plus convivial car ma famille et mes amis sont tous là et on s'est amusé, c'est le but plutôt que de chercher la victoire. D'ailleurs, le nouveau kart est beaucoup mieux que les anciens. Le volant rectangulaire, c'est comme en Formule 1 », a expliqué Mboara.

Ce tournoi lui permet de se préparer pour la quatrième manche du championnat. En effet, 35 équipes, dont une équipe composée au maximum de 6 pilotes, ont participé à cette deuxième édition. Réparties en trois manches, chaque équipe devait piloter pendant 60 minutes lors de la phase éliminatoire. La qualification s'est faite en fonction du nombre de tours réalisés. « Cette année, nous avons apporté une nouvelle touche au 60min Chrono. Tout d'abord, les karts RT10 270cc ont été testés pour la première fois par les participants. Nous avons également introduit la Coupe solo et ouvert le circuit droit. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour une troisième édition encore plus passionnante », a noté Heritiana Rabetsimba, gérant de Havoana Land.