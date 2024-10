La recherche d'un avenir inclusif et durable représente un rêve partagé par la majorité des Malgaches. Cela nécessite des améliorations dans les domaines de la gouvernance, du développement régional et des infrastructures, selon les promoteurs de programmes d'appui au développement, financés par l'Union européenne. En effet, ces trois piliers sont au cœur d'une coopération fructueuse entre Madagascar et ce partenaire de développement.

Le secteur de la gouvernance a connu une transformation majeure grâce à la modernisation des tribunaux. Les représentants du ministère de la Justice indiquent que grâce à la modernisation des infrastructures et à la dotation de matériels au niveau des tribunaux, les citoyens ont un accès plus rapide à la justice. Au total, 18 tribunaux ont été modernisés dans la Grande île, intégrant des équipements de pointe et des systèmes de sécurité renforcés, incluant des lecteurs de QR Code.

Intégration

Dans le cadre du Programme indicatif régional (PIR), des opportunités d'accès aux marchés internationaux se sont ouvertes pour les entreprises malgaches. « Ce programme facilite l'entrée des entreprises sur le marché international », affirme un représentant du programme PADEIR, tout en rappelant l'importance d'une sécurité maritime renforcée pour le développement économique. Les infrastructures font également l'objet de la coopération avec l'Union européenne.

Des routes modernisées et des réseaux d'eau et d'électricité ont été établis, reliant les villages aux marchés. Pour le ministère des Travaux publics, ces routes facilitent le transport et changent la vie des agriculteurs. En somme, la coopération entre Madagascar et l'Union européenne assure un avenir radieux et durable pour la population malgache. Ce partenariat est la clé d'un développement inclusif, offrant à chaque Malgache l'espoir d'un avenir meilleur.