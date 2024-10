Afrique: Barea - Eliminatoires CAN - Une liste sans surprise avec deux nouvelles recrues

Les Barea de Madagascar se préparent à un moment décisif dans les éliminatoires de la CAN 2025 avec la publication de la liste des 27 joueurs convoqués. Deux nouvelles recrues en défense font leur apparition, tandis que des cadres font leur retour.

La Fédération malgache de football (FMF) a enfin dévoilé la liste des 27 joueurs convoqués pour les troisième et quatrième journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Après une période d'attente et de suspens, cette annonce ne réserve pas de grandes surprises, mais intègre tout de même deux nouvelles recrues en défense : Jean Pierre Morgan et Davidson Gueguen. Jean Pierre Morgan, 31 ans, évolue actuellement à l'US Orléans en troisième division française, tandis que le jeune Davidson Gueguen, 20 ans, joue pour Villefranche en National 3, la cinquième division française.

Pour ces deux joueurs, il s'agit d'une première sélection sous les couleurs malgaches, une occasion de briller sur la scène continentale. Le sélectionneur malgache, Romuald Rakotondrabe, préfère pour l'instant ne rien dire à propos de la liste des joueurs convoqués, laissant planer un certain mystère sur sa stratégie et ses choix. Pourtant, il a également décidé de faire revenir certains joueurs clés. Njiva Rakotoharimalala fait son retour, tout comme Marco Ilaimaharitra et Clément Couturier, ce dernier ayant manqué les deux premières journées de cette campagne. Les joueurs expérimentés comme Rayan Raveloson, Ibrahim Amada et Carolus Andriamahitsinoro sont également présents, assurant ainsi une certaine continuité dans l'équipe.

Malgré ces renforts, les Barea doivent composer avec l'absence de deux éléments importants : Safidy Fortun et Hakim Abdallah, tous deux blessés. Cette situation pourrait compliquer la tâche des Malgaches lors de leurs prochaines rencontres. En outre, les deux équipes n'ayant pas de stade homologué, les matchs se tiendront dans deux stades différents au Maroc. Le premier match, où les Barea accueilleront les Scorpions, se déroulera au Stade Larbi Zaouli à Casablanca, suivi d'un petit déplacement au Stade El Abdi à El Jadida.

Selon les informations recueillies, les Barea de Madagascar s'entraîneront au Stade de football Tessema à Casablanca et séjourneront au New Hôtel Casablanca. Nina Razakanirina, El Hadari Raheriniaina, Ibrahim Amada, Rado Niaina, Njiva Rakotoharimalala, Teva Gardies, Arnaud Randrianantenaina et Caddy Warren sont les premiers joueurs arrivés au Maroc. Thomas Fontaine, Nicolas Fontaine, Ryan Ponti, Davidson Gueguen, Jean Pierre Morgan, Kenji Van Boto, Clément Couturier et Sonny Laiton ont atterri hier, selon la FMF.

La situation actuelle des Barea est délicate, se retrouvant à la dernière place du classement avec un seul point. Ces deux matches contre la Gambie sont donc cruciaux pour leurs aspirations à la qualification. Les attentes sont grandes pour cette équipe qui, malgré un parcours difficile jusqu'ici, espère se relancer dans cette compétition africaine.

Liste des Barea J3 et J4 :

Gardiens de but :

Rakotoasimbola Zakanirina, Teva Gardies, Sonny Laiton

Défenseurs :

Louis Demoleon, Thomas Fontaine, Sandro Denis Tremoulet, Morgan Jean-Pierre, Davidson Gueguen, Rabemanantsoa Rado Niaina, Kenji Van Boto, Razafindrabearimihanta Rajo Nirina, Thierno Millimono

Milieux :

Andriamanjato Tokifandresena Rojolalaina, Ibrahim Samuel Amada, Raveloson Rayan Ny Aina Arnaldo, Johan N'zi, Clément Couturier, Marco Ilaimaharitra

Attaquants :

El Hadari Raheriniaina, Ryan Ponti, Fontaine Nicolas, Lapoussin Loic, Carolus Andrea Andriamasinoro, Randrianantenaina Arnaud, Njiva Rakotoarimalala, Caddy Warren, Randrianarijaona Tendry Manovo Mataniah