Madagascar: Firaisankina - Rivo Rakotovao remet en cause la loyauté de Siteny Randrianasoloniaiko

Siteny Randrianasoloniaiko était le seul chef de parti n'ayant pas signé la candidature de Rivo Rakotovao pour les élections communales à Mahajanga. Il était également le seul signataire de la plainte contre la candidature du président national du HVM pour non conformité au règlement intérieur de la plateforme Firaisankina. À deux mois des scrutins, la tension monte d'un cran entre le groupement politique Firaisankina et les Pro-Siteny.

Dans une interview réalisée par nos confrères de Kolo TV, l'ex-président du Sénat remet en cause l'engagement, la loyauté et la sincérité de Siteny Randrianasoloniaiko et ses collaborateurs. Il dénonce des politiciens avides de seza, animés par l'égoïsme et qui cherchent uniquement à satisfaire leurs intérêts et avantages personnels. « J'ai moi-même soutenu le député Christian Afakandro et j'ai contribué à son élection. On ne savait pas qu'à peine élu il allait soutenir le camp d'en face ». À entendre Rivo Rakotovao, il va y avoir des débats de fond au sein du Firaisankina et des décisions vont être prises à la suite de ce désaccord concernant le choix du candidat à Mahajanga.

Mercenaires politiques

En quelque sorte, le numéro Un du HVM accuse Siteny Randrianasoloniaiko et les siens d'être des mercenaires politiques. « Nul n'ignore que le candidat des Pro-Siteny à Mahajanga est membre du TGV. Il s'agit de l'adjoint de l'actuel PDS. C'est quelqu'un qui soutient le pouvoir actuel et nous ne pouvons pas cautionner cela », a-t-il martelé. Avant d'ajouter au passage que la candidature de ce dernier relève d'une décision unilatérale de Siteny Randrianasoloniaiko, et la candidature en question n'a pas été approuvée par le Firaisankina. Selon Rivo Rakotovao, ce désaccord à Mahajanga a permis de savoir qu'au sein de l'opposition, il y a des personnalités qui ne partagent ni les valeurs ni l'idéologie du Firaisankina. Le président national du « Hery Vaovao hoan'i Madagasikara » reconnaît toutefois l'existence d'une divergence d'opinions et d'une mésentente sérieuse au sein de l'opposition.

%

À noter que malgré la plainte de Siteny Randrianasoloniaiko, Rivo Rakotovao a quand même pu se présenter à la course à la mairie de Mahajanga sous la liste HVM. « Ma candidature a été approuvée et soutenue par 4 chefs de file au sein du Firaisankina, à savoir le HVM, le TIM, l'APM et le Tsara Tahafina. Il faut maintenant laisser la population de Mahajanga s'exprimer librement à travers les urnes et on verra qui va gagner. Pour notre part, on est confiant tout en restant fidèles à nos valeurs », a-t-il soutenu.