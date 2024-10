Madagascar: Basket N1A - Doublé de l'équipe de la GNBC

Les deux formations de la gendarmerie nationale basket club (GNBC) ont été sacrées championnes de Madagascar chez les hommes et les dames, hier, au Palais des Sports.

Double sacre. La GNBC a réalisé le hold-up parfait aux championnats de Madagascar N1A en signant un doublé historique. Rare sont les équipes qui arrivent à faire un doublé, mais les gendarmes rentrent dans ce club très sélect.

Mainmise. Avec un Elly Randriamampionona étincelant auteur de 33 points, l'équipe de la GNBC a gardé son titre. Un sacre qui qualifie les gendarmes pour le Road to Basket Africa League. Au terme d'une finale très serrée et disputée jusqu'à la fin, GNBC s'est imposé par 78 à 72 contre l'ASCUT de Toamasina. Une fois de plus, les Tamataviens échouent en finale comme en 2022 et en 2023. Pourtant, la première mi-temps était dominée par la bande à John de l'ASCUT. A la fin du premier quart-temps, les Tamataviens mènent par 21 à 13 grâce à une défense solide et un collectif bien huilé. Les gendarmes ne comptent pas faire de la figuration et se ressaisissent. A quatre minutes de la pause, GNBC reprend même les commandes de la rencontre sur trois tirs à longue-distance d'Elly.

Le tableau affichait un score de 33 à 29. John, l'un des derniers joueurs de la génération dorée de l'ASCUT qui était au four et moulin a redonné l'avantage à son équipe à la pause par 36 à 35. De retour des vestiaires, la machine de la gendarmerie est relancée. Danz Kely parade sur les tirs à longue distance dont lui seul sait le secret appuyé par Mory et Fabrice mènent la parade sur le terrain. A la fin du 3e quart-temps, les gendarmes prennent le devant au score par 56 à 50. Le money-time s'annonce décisif pour les deux formations. Elly acclamé par le public continue sa belle lancée et conforte son équipe dans son avance.

%

De son côté, la fatigue commence à se faire sentir pour John (19 points) qui a joué presque l'entièreté de la rencontre. Il lutte tant bien que mal sur le terrain pour réduire l'écart soutenu par Faralahy au rebond (18 points) profitant de la sortie de Mory, Fabrice et Rick-Ley de la GNBC avec leur cinquième faute. Malgré l'absence des cadors sur le terrain pour GNBC, l'équipe a plié la rencontre par 78 à 72.

Premier sacre.

Dominées par les joueuses de MB2ALL lors de leurs précédentes confrontations, les basketteuses de la GNBC ont tenu leur revanche de la plus belle des manières. La troupe à Chine de la GNBC a remporté pour la première fois son premier titre de championne de Madagascar. Au terme d'une finale houleuse et musclée, la GNBC s'est imposée par 77 à 65. Les nouvelles championnes de Madagascar ont remporté la première mi-temps par 36 à 25 grâce à Sambatra qui ne rate jamais ses tirs. Longtemps menées au score, les protégées de Ndranto Tagg rectifient le tir et égalisent le score par 46-46 à la fin du troisième quart temps. Un revirement rendu possible avec des joueuses expérimentées comme Christiane. Au money-time, le duo Chine-Sambatra semble bien fonctionner sur le terrain. Elles ont toutes deux inscrit 21 points respectivement plus de la moitié du score. En face, les joueuses de MB2ALL ont raté beaucoup d'occasions qui leur ont permis de revenir au score et cède le titre à leur éternelle rivale.

Les récompenses

Dames

MVP Dame : SAMBATRARIMIORA Tokiniaina N°8 GNBC Analamanga

Meilleure Marqueuse : RASOANOMENJANAHARY Lalaina N°23 AS CUT Atsinanana avec 139 Points

4ème PLACE : JEA Vakinankaratra

3ème PLACE : ASCUT Atsinanana

Vice-Championne : MB2ALL Analamanga

Championne : GNBC Analamanga.

Garçons

MVP Homme : RANDRIAMAMPIONONA Elly N°1 GNBC Analamanga

Meilleur Marqueur : TSALEFITRA Jino N°24 MBC Atsinanana avec 182 Points

4ème PLACE : BCB Boeny

3ème PLACE : COSPN Analamanga

Vice Champion : ASCUT Atsinanana

Champion : GNBC Analamanga.