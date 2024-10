Madagascar: Filière cacao - 100 000 jeunes plants par an fournis par la Banque génétique d'Ambanja

Ambanja dispose d'une banque génétique de cacao, sous la gestion de la station régionale du centre national de recherche appliquée au développement rural (FOFIFA).

Cette structure a été mise en place en 2016 par le biais du projet PIC (Pôles intégrés de croissance) financé par la Banque mondiale. On y recense 24 variétés de cacaoyers hybridés et reproducteurs. Près de 100 000 jeunes plants de cacaoyers par an sont fournis par cette banque génétique de cacao à Ambanja. Ils sont distribués dans toute la région DIANA et huit autres régions en partant de la région SAVA jusqu'à l'Atsimo Atsinanana. En outre, la plus grande ombrière de cacao au niveau du continent africain se trouve à Ambanja. Elle est étalée sur une superficie de 4 160 m², a-t-on appris.

Terrains à sécuriser

En dépit de tout cela, la station régionale du FOFIFA à Ambanja se plaint de la squattérisation de ses terrains, alloués par l'Etat en vue de développer ses recherches. Pour y remédier, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Hajarison François Sergio a soulevé qu'il faut sécuriser ces terrains de FOFIFA surtout le site d'implantation de la banque génétique de cacao étant donné que cela constitue le garant de l'avenir du district d'Ambanja. « Le développement de la filière cacao en dépend également. Cela ne peut se faire sans l'implication des autres parties prenantes tels que le projet PIC et le Conseil national du cacao. En attendant, il faut procéder au bornage des terrains qui ne sont plus squattérisés », a-t-il poursuivi. Ce centre de recherche régional ne peut plus exploiter que 27 hectares de ses terrains.

%

Propre laboratoire

Par ailleurs, l'Union des coopératives de producteurs de cacao « Lazan'ny Sambirano » ou UCLS a bénéficié de l'appui du projet PIC en vue de développer cette filière porteuse. Regroupant 456 petits planteurs de cacaoyers, elle se lance dans l'exportation de cacao. L'UCLS a acquis des équipements et matériels roulants pour une valeur de plus de 891 millions Ar dont à peu près la moitié a été financée par le projet PIC. Un grand centre de stockage de cacao d'une capacité de 200 tonnes est ainsi mis en place à Ambanja, sans compter les 9 autres unités de stockage réparties dans des communes rurales. Cette union des coopératives dispose également de son propre laboratoire pour le contrôle de la production de cacao destinée à l'exportation.