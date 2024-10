Tunisie: Kaïs Saïed rencontre des citoyens en liesse au centre de la capitale

Dans une ambiance de joie et de soulagement, à la lumière de la victoire du Président Kaïs Saïed officieusement annoncée par les sondages d'opinion, des milliers de Tunisiens ont fêté l'événement et affiché leur espoir en une Tunisie davantage stable et prospère.

Fêtant la victoire du Président Kaïs Saïed, des milliers de Tunisiens ont sillonné hier soir la grande artère de la capitale à bord de leurs voitures, sur leurs motos et à pied, la majorité en famille, et en groupes d'amis, brandissant le drapeau national et scandant la victoire du Président et de la Tunisie.

On venait d'annoncer les premières estimations officielles du taux de participation, et les sondages d'opinion à la sortie des urnes qui annonçaient une victoire écrasante du président sortant Kaïs Saïed. C'était tout juste en début de soirée, vers 20h, quand une grande foule commençait à se rassembler devant le théâtre municipal de Tunis, en plein centre de l'Avenue Bourguiba. De tous âges, des Tunisiens et Tunisiennes, portant le drapeau national et même des tee-shirts à l'effigie du Président de la République, ont commencé à savourer la victoire annoncée dans une première lecture des sondages.

Au début, deux grandes foules se sont formées. L'une dansant et chantant au rythme des chansons tunisiennes fêtant la Tunisie devant le Théâtre municipal. L'autre longeait la grande avenue des deux côtés, partageant la joie avec les familles qui passaient à bord de leurs véhicules. Les manifestants portaient haut l'étendard national et scandaient des slogans comme : « Vive la Tunisie », « Le peuple veut Saïed de nouveau », « Corps et âme, nous te défendons Saïed », etc. Les femmes poussaient de temps en temps des youyous, alors que d'autres transmettaient l'ambiance en direct sur les réseaux sociaux.

Pour un avenir meilleur

Plusieurs reporters de chaînes nationales et étrangères prenaient à chaud des déclarations des citoyens lambda qui manifestaient leur joie, par la victoire du Président sortant. Une victoire que les uns qualifient de soulagement « face aux forces réactionnaires », et les autres d'une « confirmation de la volonté du peuple » et de la justesse de ses choix.

Certains ont sauté sur l'occasion pour faire un rappel de ce que vivait la Tunisie avant le coup de balai effectué par le Président Saïed un certain 25 juillet. Et ils ont détaillé les réalisations du Président, tout en réclamant la suite, pour la reconstruction d'une Tunisie stable et prospère.

Une affiche a été agitée au centre de cette foule joyeuse affichant le slogan de campagne de Saïed : « Le peuple veut construire et ériger ». Une autre appelant à la reddition des comptes, refusant de faire marche arrière.

La soirée ne faisait que commencer et la foule prenait davantage de place, bloquant la circulation sur la principale artère de la capitale, l'avenue Bourguiba. Alors que les forces de l'ordre étaient présentes pour assurer la sécurité des manifestants et des passants. L'ambiance était hier soir celle de la joie et d'un espoir renouvelé pour un avenir meilleur à l'image des slogans scandés.