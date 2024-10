Tunisie: Le passage de générations au Club Africain - Du temps pour construire

Le CA version Bettoni doit chercher vers le 19 octobre, à la réception du CSS, une validation supplémentaire des progrès accomplis, associés à quelques confirmations à glaner par un nouveau succès

En football donc, les résultats priment certes toute autre chose mais le contenu, c'est important aussi. Et au CA, la matière est là mais il y a encore des choses à régler, même si les joueurs répondent jusque-là présent. Les indicateurs sont au vert, le mercato a été riche, donnant un autre éclat et plus de corps à l'équipe. Le début de saison est réussi, l'entraîneur David Betton semble avoir les idées claires, la production d'ensemble est satisfaisante, mais des lacunes à la récupération et peut-être au cœur de la défense doivent être forcément identifiées et comblées. Avec le succès contre l'ESZ, désormais les supporters peuvent laisser leurs esprits vagabonder.

En clair, les fans peuvent et doivent rêver, autant que David Bettoni et son groupe de joueurs. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il faut être présomptueux, perdre le sens des réalités et se croire arrivés là où ils ne sont pas encore aujourd'hui. Cela dit, Bettoni doit donc avoir des ambitions, même s'il doit aussi marquer une séparation entre les aspirations du monde des tribunes et la réalité des hommes de terrain. Au CA, c'est bien connu, quel que soit le niveau du club, si on enlève les rêves aux joueurs, aux supporters, à l'entraîneur ou aux dirigeants, alors on risque d'avoir une vie monotone. Et on ne vient pas au Parc A pour vivre une vie monotone !

Un sérieux examen face au CSS

Aujourd'hui donc, les discours positifs et non moins ambitieux du coach sont bien sûr nourris par les résultats enregistrés jusqu'ici, mais à l'avenir, volet mise en oeuvre autant que les performances, le CA version Bettoni doit chercher, vers le 19 octobre, à la réception du CSS, une validation supplémentaire des progrès accomplis, associés à quelques confirmations à glaner par un nouveau succès. Ces derniers temps, sur la qualité du jeu, et bien entendu au plan comptable, le tableau de marche incite à l'optimisme, mais attention, le CA n'a pas encore croisé de cadors jusque-là. Le rendez-vous face au CSS arrivera donc au bon moment pour se fixer sur la marge de progression de l'équipe et l'efficacité du plan de jeu élaboré. Bref, un rendez-vous face à un adversaire de taille pour se jauger.

Auteur d'un mercato gourmand, le CA a fourni au staff technique tout ce dont aurait besoin un coach qui désire jouer les premiers rôles, voire lutter pour le titre. Aujourd'hui, alors que le CA gagne, le coach doit cependant encore remplir les blancs, comme constaté en marge du match face à l'ES Zarzis. Le constat ne souffre donc d'aucune équivoque, mais un autre son de cloche nous rappelle aussi l'importance de la patience dans le développement de l'équipe de Bettoni. En clair, il faut certes mettre l'accent sur le court terme, soit prendre les matchs les uns après les autres, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut tout intégrer dans un processus de croissance globale.

Dans le comportement général d'équipe, dans la construction du jeu depuis l'arrière, un aspect crucial dans toute philosophie de coach, dans son rapport passionnel au football, c'est-à-dire sur un ton plus personnel, le technicien clubiste doit davantage transmettre cette identité (intensité) à ses joueurs pour élever leur niveau de jeu. Bien que le CA soit bien placé en championnat, et avec le choc face au CSS en ligne de mire, David Bettoni doit, au final, toujours insister sur l'importance de la constance, du caractère et de la patience pour atteindre les objectifs ambitieux du club.