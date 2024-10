Tunisie: Expatriés - Belarbi récompensé

Le milieu de terrain de Sharjah SC, Mohamed Firas Belarbi, a remporté le prix du "meilleur joueur" du mois de septembre 2024 du championnat des Emirats arabes unis.

A l'actif de Belarbi quatre buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, dont 3 buts en Pro League. «Le Tunisien a fait la différence avec ses touches décisives et ses buts dans les moments les plus difficiles», peut-on lire sur la page officielle de la Ligue. Par ailleurs, le duo Ben Njima-Chikhaoui a essuyé une nouvelle défaite 3-1 face à Nasr Dubaï. Fradj Ben Njima a disputé tout le match sur son flanc droit, tandis que Haykel Chikhaoui est entré à la 64e minute de jeu. Notés respectivement 5,8 et 6,1, les deux joueurs voient Ajman se classer 10e.

Mejbri accroché

En Championship, opposé à Preston, le milieu offensif de Burnley, Hannibal Mejbri, a effectué une bonne sortie ponctuée par un résultat nul et vierge.

Il a été noté 7/10 avec un tir non cadré, avant d'être remplacé à la 73e. Anis Ben Slimane, aligné d'entrée, a participé au festival de Norwich face à Hull City 4-0. Il a disputé 70 minutes de bonne facture (avec la note de 7/10) avec un tir hors cadre et une grosse occasion manquée de peu. Le milieu relayeur d'Oxford United, Idris el Mizouni, a quant à lui partagé les points avec Portsmouth 1-1. A son actif, un tir cadré et toute une rencontre disputée. Enfin ,Yan Valery, latéral de Sheffield Wednesday, s'est imposé contre Coventry 2-1. Il a reçu un carton jaune pour une faute à la 89e.

Saâd sort blessé

En Bundesliga, Elias Saâd s'est blessé à la toute dernière minute encaissant une défaite (0-3) face à Mayence. Il a réalisé une bonne performance individuelle avec une note de 7/10.

Débuts de Kechrida au Qatar

Sous ses nouvelles couleurs d'Al Gharafa, l'arrière droit Wajdi Kechrida est entré lors du match de coupe, à la 62e contre Umm Salal et a perdu avec les siens sur le score de 5-0. A noter l'absence de Ferjani Sassi, laissé au repos par le coach Pedro Martins.

Rekik met le cap sur la Slovénie

Véritable globe-trotter du ballon rond, le défenseur Omar Rekik, 22 ans, pourrait à présent mettre le cap sur la Slovénie. Ce faisant, les médias roumains révèlent que le Dinamo Bucarest souhaitait le faire venir, mais le joueur va finalement déposer ses valises au NK Maribor Branik de Slovénie. Rekik ne jouera donc pas pour Hull City. Il a déjà évolué à Feyenoord, Manchester City, PSV Eindhoven, Marseille, Hertha, Arsenal, Sparta Rotterdam, Wigan et Servette. Le natif des Pays-Bas a également disputé 3 matches avec la Tunisie jusqu'à présent.