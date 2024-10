Tunisie: Trafic automobile intense à Kairouan - Un manège incessant de poids lourds et de charrettes

Ils congestionnent le trafic, perturbent la quiétude des citoyens, polluent l'environnement, endommagent les routes, maintes fois réparées, et causent des accidents graves. Malgré l'existence de plaques de signalisation placées aux entrées de la ville de Kairouan, interdisant le passage des poids lourds de plus de 12 tonnes, ces derniers circulent sans arrêt en toute impunité, dans la capitale aghlabide.

A signaler que les jeunes conducteurs imprudents, ayant la possibilité de circuler sur la route périphérique, manquent d'expérience et s'adonnent souvent à des manœuvres dangereuses en plein centre-ville. Leurs véhicules sont chargés de tonnes de produits de carrière (pierre, sable, gravier) et foncent au milieu de la chaussée, sans faire attention à ce qui se passe autour d'eux.

Pour mettre fin à ces comportements, il serait souhaitable que les services compétents relèvent davantage les infractions commises et sanctionnent beaucoup plus sévèrement ces chauffards qui ne respectent pas le code de la route.

Un tableau peu reluisant !

N'oublions pas d'évoquer, dans ce contexte, l'attitude désinvolte de beaucoup de conducteurs de vélomoteurs qui roulent à toute vitesse, avec un bruit assourdissant à longueur de journée, sans casques, provoquant la panique parmi les citoyens, notamment les femmes enceintes, les bébés et les personnes âgées.

A côté de ce tableau peu reluisant, on constate, dans beaucoup de quartiers de la ville de Kairouan, des charrettes tirées par des chevaux et conduites par de très jeunes garçons toujours pressés. L'essentiel pour eux et d'acheminer des sacs de ciment, de sable, des briques rouges, des fils de fer et du gravier. D'autres proposent aux habitants toutes sortes de légumes et de fruits. Il va sans dire que ces charrettes provoquent beaucoup d'accidents et continuent de gêner la circulation urbaine.