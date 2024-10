Tunisie: Le CAB navigue en eaux troubles - Quelle nature de projet alors?

L'on pensait que les Cabistes étaient déjà sur le bon chemin depuis la fin de la saison dernière. Il est de plus en plus légitime de se demander, dans la large famille cabiste, quelle nature de projet cherche à réaliser le président du CAB. En effet, on ne sait pas trop finalement si le CAB vise le maintien, une place d'honneur ou une participation africaine. L'objectif semble donc loin d'être clair. Une équipe compétitive ! On n'a rien vu de tout ça avec des déceptions en cascade. À domicile comme en déplacement, les Cabistes n'arrivent plus à gagner.

Pire, ils ne marquent même plus. Ils sont en train de rétropédaler, en comparaison avec la phase retour de l'exercice écoulé. La preuve est qu'ils ont affronté, jusqu'ici, des équipes qu'ils connaissent bien, à savoir l'USM, l'UST, l'ASS et le ST, qui, dans un passé proche, ne constituaient pas des obstacles infranchissables pour le CAB. Le CAB était-il suspendu aux seules performances de Taieb Ben Zitoun, l'ex-attaquant-buteur, pour briller? L'opération-recrutement effectuée à l'intersaison constitue-t-elle un échec ?

Absence de suite dans les idées

Nous ne voulons pas croire en cette hypothèse, car ce serait désespérant pour les supporters qui n'ont cessé de porter tous leurs espoirs sur le président cabiste, Samir Yaacoub. La construction d'une équipe qui puisse rivaliser avec les meilleures ne dure pas des années. Il faudrait d'abord disposer d'un noyau et ensuite lui greffer de manière diffuse des joueurs susceptibles de lui permettre de monter en gamme. Ce faisant, on a eu cette impression de décollage il n'y a pas si longtemps, seulement, avec ce début de saison, tout semble tomber à l'eau. L'équipe-type est souvent chambardée et chaque staff technique qui arrive apporte dans ses «bagages» son projet à lui. Il n'y a pas de suite dans les idées et il va de soi qu'à chaque fois, on reprend de zéro.

Le recrutement tous azimuts est, à notre humble avis, l'une des raisons essentielles qui ont fait que le CAB se trouve déstabilisé en permanence... Mais, en fin de compte, est-ce que notre championnat exige des responsables de monter des projets à moyen ou à long terme au vu de la qualité de jeu présenté par les footballeurs qui évoluent en Tunisie ? Sans vouloir être défaitiste, non. La gestion se fait au jour le jour.

Les dettes s'accumulent, les interdictions de recrutement se multiplient, les matches se jouent à huis clos, la CAF et la Fifa sanctionnent, les terrains de football praticables font défaut... De quel projet parle-t-on dans pareille situation ? Il y a une réalité dans les faits, on ne peut l'occulter. Cessons donc de vendre du rêve aux supporters, même si, toutefois, il faut leur reconnaître la bonne volonté de bien faire.