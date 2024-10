Tunisie: Bizerte - Une journée électorale festive !

Ils sont au total 490.229 inscrits qui sont en âge de voter à cette occasion. De Bizerte-Sud à Bizerte-Nord, toutes les délégations sont bien encadrées et contrôlées par 2.107 membres qui ont veillé au bon déroulement de l'opération électorale.

C'est par un temps pratiquement estival qui encourage à la balade en famille ou en solitaire que les Bizertins se sont réveillés, dans la bonne humeur, en ce dimanche électoral. Et désormais comme dans toute démocratie qui se respecte, les élections constituent un devoir national incontournable et à plus forte raison quand il s'agit de la présidentielle. À Bizerte et à l'instar de toutes les régions, les électeurs se sont dirigés dans les 230 centres de vote répartis sur l'ensemble du gouvernorat et les 494 bureaux qui y sont aménagés pour accomplir leur devoir électoral et choisir leur président pour les 5 prochaines années.

Ce sont plutôt les personnes adultes qu'on a remarquées, relativement tôt le matin du côté des bureaux de la Corniche ou ceux du centre - ville.

Les plus jeunes ont pris leur temps pour manifester leur présence, sachant que les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h00.

La moyenne du taux de participation est à peu près le même que celui constaté au niveau national, c'est à dire autour de 14 % dans les environs de 13 h. Nous ne terminons pas sans valoriser la mission des forces de sécurité -- police, Garde nationale et armée-- pour leur collaboration et bienveillance avec les citoyens venus accomplir leur devoir électoral. C'était un rendez-vous historique pour les Bizertins.