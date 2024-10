Tunisie: El Menzah 6 - De l'affluence et un modèle d'organisation

Ce qui nous a marqué en cette journée historique, c'était la présence des enfants qui accompagnaient leurs parents venus voter. N'allez pas croire qu'ils étaient traînés contre leur volonté, mais ils sautaient de joie en attendant le tour de leurs parents d'entrer dans l'isoloir.

Dans leurs yeux pétillants, il y avait de la curiosité, de l'étonnement et la surprise de voir leur école se transformer en temple où se décide l'avenir et leur pays. Cet acte réel pour nous était de la magie pour eux et ça se voyait dans leur impatience de plonger les yeux dans l'encrier et de tremper le doigt avec fierté. Pour eux, cela marque à vie et cela vaut mille cours d'apprentissage sur le fait d'être libre de choisir ceux qui nous gouvernent.

Cela dit, c'est très doucement que la journée de vote a démarré. Les premiers à s'être présentés sont les «matinaux habituels», à savoir des personnes âgées ainsi que les adultes qui ont inclus le passage au bureau de vote dans leur circuit quotidien de la marche. C'est à partir de midi que nous avons commencé à voir se former des files devant les bureaux et la catégorie d'âge descendre jusqu'aux jeunes. Il y avait même des jeunes qui votent pour la première fois ayant atteint cette année leurs 18 ans. Pas d'incidents et une fluidité exemplaire du reste. Des jeunes qui ont une conscience politique certaine et qui sont venus pour faire entendre leur voix. Puis l'affluence montait crescendo vers l'après- midi toutes catégories d'âge confondues.

Les élections d'hier 6 octobre ont enregistré une affluence massive, contrairement aux législatives et aux municipales boudées par les citoyens. Cette élections présidentielle a dénoté l'intérêt des Tunisiens d'élire un président à la tête de l'Etat et de lui accorder toute leur confiance. Une élection qui nous fera oublier l'effritement des voix entre des centaines de partis politiques ainsi que le souvenir terrible de la décennie noire.