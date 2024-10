Tunisie: Kairouan - Dans la transparence et la sérénité

Le scrutin pour l'élection présidentielle a démarré à 8h00 dans la circonscription de Kairouan, dans la transparence la plus totale et d'une manière fluide traduisant la maturité des citoyens qui devaient choisir leur futur président parmi les trois candidats en lice.

Notons que la circonscription de Kairouan compte 467.618 électeurs répartis sur 536 bureaux de vote au sein de 334 centres. Au total 2.429 membres ont été désignés pour superviser toutes les opérations de vote. Et pour la première fois, on a installé 6 tentes de vote dans les zones reculées ne disposant pas d'écoles primaires, et ce, dans des douars situés dans les délégations de Sbikha, El Ala, El Hajeb et Chbika.

Ainsi, dès les premières heures de cette journée mémorable sur le voie de l'édification d'un pays où prévaudront les valeurs de liberté, de démocratie et de participation citoyenne, des files d'attente de citoyens âgés de plus de 35 ans étaient visibles dans la plupart des centres de vote où les handicapés et les personnes âgées étaient admis comme prioritaires avec une présence très remarquable de l'armée et des forces sécuritaires.

Des représentants des différents candidats et des observateurs étaient présents pour suivre l'opération de vote que ce soit à Kairouan-ville que dans les différentes délégations.

%

A l'école Tarak-Ibn Zied, où 4 bureaux de vote ont été aménagés pour accueillir les 4.785 électeurs inscrits, un flot continu de citoyens est venu participer à cette fête de la démocratie avec un sentiment de fierté et une volonté de changement énorme. Et on profite des moments d'attente pour discuter des programmes des candidats à la présidentielle.

La jeune Cyrine, 22 ans, étudiante, nous confie ses impressions: «Pour moi, le vote est une obligation de citoyen libre. Ce scrutin est un événement privilégié et un sursaut civique. C'est pourquoi je suis venue de Tunis où je suis étudiante pour voter et participer à cette journée historique dans le processus démocratique national...»

Plus loin, à l'école Aouled-Farhane, le plus grand centre dans la circonscription de Kairouan (6.524 électeurs inscrits), 900 électeurs avaient déjà voté avant midi dans les 6 bureaux de vote.

En outre, les agents de l'Irie, qui étaient toujours accrochés à leurs portables, étaient sur les dents et n'hésitaient pas à intervenir pour résoudre les problèmes de dernière minute.

Et à Kairouan-Sud, à l'école primaire d'El Mansourah, où étaient inscrits 5.860 citoyens au sein des 5 bureaux de vote, M. Sami Harbaoui, directeur du centre, a précisé que 531 citoyens dont 2 handicapés ont voté avant midi et que le scrutin se déroulait dans une ambiance bon enfant et démocratique : «Finie l'époque où on faisait voter les morts et où les résultats étaient connus d'avance. L'élection présidentielle est organisée en toute liberté...»

Dans tous les centres que nous avons visités, nous avons remarqué que les assesseurs maîtrisent parfaitement toutes les procédures à respecter, et ce, en toute transparence. Par ailleurs, la présence des femmes était plus nombreuse que celle des hommes.

Enfin, sur les 467.618 électeurs de la circonscription de Kairouan, 54.000 se sont rendus aux urnes avant midi soit un taux de participation provisoire de 11,5%, en attendant les retardataires et les jeunes qui préfèrent aller voter en fin d'après-midi.