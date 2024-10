Tunisie: L'avis de l'expert - Khaled Mouelhi - (ancien international et entraîneur) «Rodrigues n'a pas le calibre de Silva Dos Santos !»

L'ancien international et joueur de métier de l'équipe nationale donne son avis sur les choix de Benzarti, notamment les joueurs retenus. Pour lui, l'équipe de Tunisie a un devoir de jouer mieux et d'épater son public.

Il évoque également la proposition de naturaliser Rodrigues.

"Il y a eu beaucoup de changements dans la liste. Il y a des joueurs qui sont convoqués pour la première fois à l'instar de Chiheb Jebali, Bilel Ait Malek et Sabri Ben Hassan. On enregistre également le retour de certains joueurs après une période d'absence moyenne pour certains, longue pour d'autres. Je cite en particulier Hannibal Mejbri, absent depuis une bonne période. Il y a aussi le retour de Wajdi Kechrida, Alaa Ghram et Seifeddine Jaziri en forme durant la dernière période et qui est en train d'avoir un temps de jeu respectable avec Ezzamalek".

Les nouveaux venus méritent également leur convocation. Bilel Ait Malek est l'un des joueurs qui ont excellé en ce début de championnat. Quant à Chiheb Jebali, il démontre depuis la saison dernière qu'il a une place de choix en équipe nationale. A mon avis, c'est une liste très équilibrée.

En ce qui concerne la double confrontation contre les Comores, franchement nous n'avons d'autre choix que de gagner, avec la manière cette fois-ci. Car même si nous sommes en train de gagner ces derniers temps et faisons de bons résultats, la manière n'a pas toujours été au rendez-vous. Sincèrement, l'équipe de Tunisie ne convainc pas même quand elle gagne. Une manière qui, la plupart du temps, ne rassure ni l'opinion publique, ni même les observateurs les plus avertis.

Bref, contre les Comores, il faut allier résultat et manière. Car cela fait longtemps que nous n'avons pas gagné avec la manière qui soit à la hauteur de la réputation de l'équipe de Tunisie.

En ce qui concerne la naturalisation de Rodrigo Rodrigues, il n'y a pas l'ombre d'un doute que nous avons besoin d'un attaquant-buteur. Toutefois, je suis contre l'idée de sa naturalisation. Il faut que nous prenions le temps de la réflexion. Il est vrai que le joueur a un bon niveau, mais une nation de football comme la Tunisie doit compter sur ses propres ressources humaines et travailler pour former des joueurs, d'autant qu'actuellement il y a une vague de jeunes attaquants qui sont en train de percer, à l'image de Zinedine Kada, Hamdi Laâbidi et Omar Ben Ali. Il est vrai qu'ils n'ont pas encore été mis sur les rails, mais nous pouvons faire preuve de patience et voir ce que peuvent nous apporter les expatriés.

Je ne suis pas contre la naturalisation, mais si elle se doit se faire, c'est avec un joueur de grand calibre. Rodrigues a des qualités certes, mais il n'a pas le calibre de Silva Dos Santos qui avait fait la différence en équipe nationale. De plus, on ne sait pas si Rodrigo Rodrigues accepte d'être naturalisé. Nous avons tous vu qu'il n'était pas dans son élément au début de la saison avec l'EST. Il n'était pas à l'aise en rapport avec sa vie de famille en Tunisie.

Je préfère plutôt qu'on donne leur chance aux jeunes attaquants qui montent et en même temps on suit de près les binationaux.