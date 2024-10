Tunisie: Est venu le temps de regarder loin et viser haut

La Tunisie a voté. Les Tunisiens se sont exprimés hier avec un taux de participation provisoire de l'ordre de 28%, jugé respectable. Au-delà de l'importance de ce scrutin par le biais duquel se serait confirmé le renouvellement de confiance des Tunisiens au Président Kaïs Saïed, reconduit pour un second mandat. Et après les recours et la proclamation des résultats définitifs, les choses sérieuses commenceront enfin.

Les Tunisiens ont vécu depuis la révolution au rythme des crises, des tiraillements, des vagues terroristes, n'épargnant ni militaires ni policiers ni civils. Ils ont vécu dans l'ombre d'une alternance factice. Les mêmes étant aux manettes et tiraient les ficelles. C'était comme un éternel et éprouvant recommencement. Une longue phase dominée par la politique politicienne. Lorsque l'économie, le développement et des secteurs clés étaient sacrifiés sur l'autel des petits arrangements et au détriment de l'intérêt général.

Est venu donc le temps de se consacrer au travail. La Tunisie étant face à des grands défis et doit trouver des réponses. C'est l'indépendance et la puissance économique qui font la souveraineté d'un pays. Comment créer des emplois ? Comment augmenter le pouvoir d'achat ? Comment améliorer la qualité des services publics, pour qu'ils soient réellement au service des citoyens ? Comment éliminer la pauvreté et protéger les plus vulnérables ? Comment lutter contre le réchauffement climatique ? Comment garantir une transition numérique réussie ? Comment mieux former les Tunisiens ? Et comment anticiper l'avenir ?

Est venu le temps d'élaborer des politiques publiques qui suscitent l'adhésion des Tunisiens et les réconcilient avec leur Etat, mises en oeuvre par des grands commis compétents, expérimentés et intègres et investis dans la continuité.

La sécurité étant une priorité, rien n'est possible dans l'instabilité sécuritaire. La dignité du citoyen devra être au cœur de la vie sociale et politique. Et dans le respect des droits et libertés, afin que chaque Tunisien ne se sente pas exclu et soit fier d'appartenir à cette nation, et pour rendre la vie meilleure pour tous.

Nous avons des objectifs, nous devons les réaliser. Les Tunisiens aspirent à vivre dans la stabilité et la prospérité. En respect des principes de la transparence, de la reddition des comptes et de l'inclusivité.

Le Tunisien veut avoir l'espoir de lendemains meilleurs. Il veut être mieux formé. Il veut l'égalité des chances. Rien de tout cela ne sera possible sans encouragement des investissements. Chaque secteur devra être doté d'une stratégie sectorielle. C'est cette capacité d'anticipation et la crédibilité des réformes annoncées qui feront que le pays pourra se relever plus rapidement qu'on ne le croit.