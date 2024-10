Madagascar: Madajazzcar - Rencontre entre le jazz et l'orgue à Ambatonakanga

À l'occasion de la 35e édition du festival Madajazzcar, le concert "Spirituals with organ" s'est déroulé hier à l'église FJKM Ambatonakanga. Entre jazz, classique et spiritualité, les musiciens ont sublimé l'orgue.

Dans le cadre de la 35e édition du festival international Madajazzcar, l'église FJKM Ambatonakanga a accueilli hier le concert "Spirituals with organ". Ce spectacle unique a marié l'orgue, instrument majestueux, aux sonorités du jazz et du classique à travers des morceaux spirituels.

Organisé en collaboration avec le "Fikambanan'ny mpitendry sy Mpankafy orgue" (FMMO), l'événement a rassemblé plusieurs artistes talentueux tels que Rija Ramanantoanina, Elsie, Anaa Sisters, Rindra Rakotosaonina, Sonn, Miravo Ramarolahy, Tahiana Raveloson et Fy Rajaofetra. Bien que le concert ait été prévu pour 15 heures, des funérailles imprévues dans l'église ont repoussé le début à 16 heures. Chaque artiste a offert deux interprétations évangéliques, choisies avec soin, en mélangeant jazz et spiritualité.

Tahiana Raveloson a ouvert le spectacle avec le titre "Tadiavo Jeso", suivi de l'envoûtante Elsie, qui a interprété "Révélation" et "Vavakay" dans un style jazz captivant. Sa voix unique a montré que la musique spirituelle peut se fondre dans tous les genres, y compris le jazz.

Atmosphère émotive

Pendant près de deux heures, le public, un mélange de jeunes, d'adultes et d'enfants, a été transporté par les artistes, accompagnés par les orgues de l'église, remplissant Ambatonakanga d'une atmosphère chaleureuse et émotive. Miravo Ramarolahy a apporté sa touche personnelle avec des titres classiques, tandis que Fy Rajaofetra l'accompagnait au piano, Antsaly à la batterie et Rindra à la basse.

Dans la deuxième partie du concert, les Anaa Sisters, un groupe féministe, ont brillé avec leurs interprétations de "Blessed and Highly Favored" et "Nobody Knows". "Nous voulons partager la musique que nous jouons et valoriser les musiciens d'orgue à travers cette prestation", explique le groupe, soulignant l'importance de cette édition qui met les femmes à l'honneur.

Rija Ramanantoanina a, pour sa part, ému le public en interprétant "Nokajiana" de Fanja Andriamanantena. "Avec l'orgue, nous voulons montrer que cet ancien instrument peut produire une magie unique en jazz classique", confie-t-il. Cette édition de Madajazzcar démontre une fois de plus que le jazz peut transcender tous les styles, y compris le spirituel. Le festival se poursuit avec un vibrant hommage à Fanaiky, prévu ce soir à l'auditorium Havoria Anosy, où le groupe Solomiral lui rendra un hommage spécial.