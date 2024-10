Madagascar: Estéban Marchand - « Je vais prendre du plaisir... c'est le jour de mon anniversaire »

interview

Le champion de La Réunion junior, champion A7 et vice-champion groupe A en 2022, Estéban Marchand participera au Grand rallye international de Madagascar (11-13 octobre) au volant d'une P306 S16.

Qu'est-ce qui vous a motivé ou influencé à venir participer au Grim ?

Il y a dix ans, je suis venu à Madagascar avec mon père. Il roulait sur une P306 avec André Galuppi. Il a fait le rallye du Boeny à Mahajanga et j'étais encore tout petit... C'était ce rallye qui m'a donné le virus du rallye. J'ai suivi les étapes qu'il fallait. J'ai commencé par l'asphalte à La Réunion où j'habite. J'ai toujours promis de faire un rallye à Madagascar. Lors de la dernière version du rallye du Boeny cette année, j'ai eu l'occasion de rencontrer Patou, mon copilote, et nous avons monté le projet pour participer au rallye international de Mada, qui est le jour de mon anniversaire.

Pourquoi avez-vous choisi la Peugeot 306 S16 ? Vous n'avez pas eu d'autres choix ?

Je ne voulais pas rouler sur une grosse voiture pour une première expérience. C'est une opportunité que Nirina Rama m'a offerte de prendre sa voiture pour ce rallye. Cela m'a permis aussi de pouvoir organiser toute la préparation de la voiture. Je fais un petit clin d'oeil à mon père qui roulait sur une P306 à l'époque au rallye du Boeny.

Vous avez l'habitude de participer à des rallyes sur asphalte, n'est-ce pas ? Est-ce que ce sera votre premier rallye sur terre ?

%

Je ne sais pas trop comment je vais faire. J'ai eu la chance de faire un stage de pilotage il y a deux ans avec Hugo Louvel, mais ce n'était pas avec une voiture de course, c'étaient des voitures utilitaires. Donc j'ai les bases, j'ai connu la sensation... ça ne me fait pas trop peur car je vais beaucoup plus appréhender. C'est le freinage qui n'est pas du tout pareil.

Quel est donc votre objectif pour votre premier rallye à Madagascar ?

Je vais prendre du plaisir, voilà mon principal objectif. Je n'ai aucune prétention de résultat particulier ou de performance... Quant aux premières sensations, je vais essayer la voiture... faire des kilomètres pour voir comment ça se passe. La distance ne me fait pas trop peur, la course non plus, le stress est maîtrisé parce que je commence à avoir l'habitude de la compétition automobile. Ce n'est pas trop le problème. Je pense que la gestion de course va être très importante. C'est là que Patou va énormément apporter quelque chose... Je vais prendre du plaisir et fêter mon anniversaire sur une belle voiture.

Et si vous comparez les rallyes asphalte à La Réunion et ceux terre à Mada ?

Nous avons un rallye régional qui fait à peu près 60 km à La Réunion. Puis il y a aussi les rallyes nationaux qui sont un peu plus longs. Et le plus gros rallye de La Réunion, c'est le Tour auto qui fait à peu près 170 km. C'est mon rallye le plus long en termes d'épreuves spéciales. Les spéciales, au maximum à La Réunion, c'est 20 ou 22 km. La grosse spéciale fait quasiment 30 km... Je vais découvrir avec mon copilote Patou les pistes ce week-end en reconnaissance. Nous allons devoir les scanner. Nous devrions bien faire toutes les notes pour qu'il comprenne un peu comment moi je vois les choses et comment on donne les petits repères.