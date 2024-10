Afrique: La Côte d'Ivoire jubile avec son titre mondial en Maracana

Face au Bénin, les Eléphants maracaniers ont remporté dimanche 6 octobre soir la toute première édition de la coupe du monde de Maracana qui s'est déroulée à Abidjan du 27 septembre au 6 octobre 2024.

Seul dans le rond central, coéquipiers et adversaires derrière, le défenseur ivoirien Serge Gnan envoie la balle qui fait le rebond obligatoire dans la surface de réparation avant de finir au fond des filets. Avec ce troisième but, inscrit sur pénalty donc, à deux minutes de la fin du deuxième tiers temps, la conquête du monde par les « maracaniers » ivoiriens est à portée de main, devant un public, lui, totalement conquis.

Au premier tiers temps, William Kablan Assandi, jeune pépite de 20 ans et meilleur joueur de la compétition, avait ouvert le score à la quatrième minute. Trois minutes plus tard, Losséni Koné, longiligne et technique, inscrit le deuxième but. Assommés, les Guépards béninois qui jouaient repliés à l'arrière, partent désormais à l'abordage, mais en vain. Et avec deux prolongations successives dans les jambes, disputées en quart et demi-finale, les griffes des Guépards Béninois effleurent à peine les Pachydermes Ivoiriens. La finale a été complètement maitrisée par la Côte d'Ivoire, sacrée championne du monde.

Mory Diarassouba attaquant ivoirien : « C'est fabuleux !, c'est grandiose ! Après la CAN remportée chez nous, on remporte la première édition de la coupe du monde de Maracana aussi chez nous. Et tout le monde est à fond, joueurs et supporters compris. » Sur la domination du match, il ajoute : « On savait que c'est des gars qui ne sortent pas, et qu'ils allaient rester dans leur camp pour procéder par contre. Mais le coach nous avait demandé de conserver le ballon. C'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'ils venaient nous attaquer, on jouait dans leur dos. »

Aller à la conquête monde

Le stratège de cette première conquête mondiale n'est autre que l'inamovible coach Sylvain Yobo, à la tête de la sélection ivoirienne depuis près d'une quinzaine d'années. « Être champion du monde n'est pas à la portée de tous. Nous avons conquis l'Afrique par neuf fois sur dix lors des Mara'CAN. Il nous fallait maintenant aller à la conquête monde. C'est désormais chose faite. Je suis en joie ! », dit-il.

Sur son effectif et l'ensemble de la prestation : « Je connais parfaitement mes enfants [mes joueurs]. On a un championnat régulier. Ça me permet de prendre les meilleurs et de les façonner. Et voilà, le résultat est là. J'en suis très content. Mais on ne va pas s'arrêter, on va continuer sur notre lancée. »

Les prochaines échéances de la Côte d'Ivoire qui espère rester sur sa lancée hégémonique sont d'abord la Mara'CAN qui aura lieu en l'année prochaine (2025) en Guinée-Bissau. Et ensuite la prochaine coupe du monde, qui aura lieu au Cameroun en 2026. Pour ce premier sacre mondial, la sélection ivoirienne empoche une cagnotte de 80 000 dollars, en plus du trophée et de 15 médailles d'or. Le Bénin, avec sa deuxième place, récolte 40 000 dollars et 15 médailles d'argent. Le Togo, classé troisième, se met les 15 médailles de bronze au cou, en plus de 17 000 dollars. L'attaquant béninois Séverin Afouda termine meilleur avec huit réalisations. Il empoche 1 000 dollars. L'Ivoirien William Kablan Assandi finit, lui, meilleur joueur de la compétition.