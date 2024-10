Afrique: CAN 2025 - Deux nouvelles recrues intègrent les Barea

Le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe, a finalement dévoilé la liste des joueurs qui affronteront les Scorpions gambiens dans quatre jours. Il a sollicité deux nouveaux expatriés.

Enfin, la fameuse liste tant attendue à J-4. La Fédération malgache de football (FMF) a dévoilé hier sur sa page Facebook les vingt-sept Barea qui forment la sélection nationale en vue des deux prochains matchs qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe a sollicité deux nouveaux expatriés pour la double confrontation en aller et retour contre la Gambie, comptant pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires à la CAN.

Le coach Rôrô a fait appel à deux défenseurs, à savoir Jean-Pierre Morgan et Gueguen Davidson. Jean-Pierre Morgan, âgé de 31 ans et mesurant 1,75 m, est défenseur central à l'US Orléans Loiret Football en National 1 en France. Gueguen Davidson, âgé de 20 ans et avec un grand gabarit de 1,90 m, est quant à lui défenseur central droit au Villefranche Saint Beaulieu FC en National 3 en France. Davidson a déjà été appelé en sélection des U23, mais n'a pas répondu présent à l'époque.

Cinq autres anciens cadres font aussi leur retour dans la sélection, en l'occurrence le défenseur du Pau FC, Kenji Van Boto. Il y a également deux milieux de terrain, notamment Clément Couturier et Marco Ilaimaharitra, ainsi que l'attaquant Njiva Rakotoarimalala.

La première vague venant de Madagascar est arrivée au Maroc vendredi, composée de Nina Rakotoasimbola, Amada Ibrahim, Njiva Rakotoarimalala, El Hadari Raheriniaina et Rado Niaina Rabemanantsoa. Le même jour, le portier Teva Gardies a débarqué dans la soirée.

Victoire obligatoire

Arnaud Randrianantenaina a foulé le sol marocain le samedi. Huit autres joueurs étaient attendus hier, dont Thomas Fontaine, Nicolas Fontaine, Rayn Ponti, Gueguen Davidson, Jean-Pierre Morgan, Kenji Boto, Clément Couturier et Sonny Laiton. Une quinzaine de joueurs sont donc déjà sur place. Une dizaine est attendue ce lundi.

Le premier match contre la Gambie aura lieu le vendredi 11 octobre, à 17h heure malgache, au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc. Le match retour se jouera au stade El Abdi El Jadida le lundi 14 octobre à 17 heures. Crédités d'un point, les Barea occupent après les deux premières journées la quatrième place du groupe A. Madagascar s'est incliné d'entrée devant la Tunisie (0-1) puis a été tenu en échec un partout par les Comores. Une double victoire est un « must » pour les protégés du coach Rôrô pour espérer revenir dans la course.

La Tunisie se hisse à la position de leader provisoire avec 6 points. Les Comores se trouvent à la seconde place, accumulant deux unités devant la Gambie (1 point).