Madagascar: Nécrologie - Le journaliste-animateur Mampionona Baritiana décède

Le journaliste et animateur Mampionona Baritiana s'est éteint à l'âge de 59 ans, laissant un vide immense dans le paysage médiatique et événementiel de Toliara, où il était une figure emblématique depuis près de deux décennies.

Herimampionona Baritiana Andriamandimbinamelantsoa, très connu sous le nom de Mampionona Baritiana dans le monde de la communication à Toliara, meurt à l'âge de 59 ans. Il était journaliste de la radio MBS Toliara depuis 2004. Mampionona souffrait d'une maladie depuis quelques années et, vendredi dernier à 2 h du matin, cette longue maladie finit par l'emporter. Avant son affectation à la radio MBS Toliara il y a vingt ans, il excellait avec sa voix originale à la radio Tsioka Vao à Antananarivo.

De fil en aiguille, il a développé une passion pour l'animation scénique et a eu l'occasion de se produire aux côtés d'humoristes comme Gothlieb. Ses prestations humoristiques étaient écoutées sur les ondes de la radio nationale. À Toliara, il avait une double casquette de journaliste et d'animateur. Il était cette voix horloge qui réveillait Toliara sur la radio MBS Toliara, ni forte ni douce mais très radiophonique. Mampionona animait des émissions et présentait également le journal. Il constituait son propre personnel puisqu'il était seul à assurer le côté technique, administratif et s'occupait du contenu.

%

Fandriana

Mampionona était très connu dans le monde des animations d'événements dans les hôtels et restaurants de Toliara. Un événement était fade s'il n'en était pas le maître de cérémonie ou l'animateur principal. Mariages, fiançailles, ateliers, spectacles, fêtes familiales, il était toujours très sollicité.

Jeudi dernier, le gardien du local de la MBS à Andaboly, qui abritait à la fois le studio et le domicile de Mampionona, l'a trouvé dans un très mauvais état. Étant veuf et avec ses deux enfants résidant à Antananarivo, le gardien n'avait d'autre choix que de l'amener seul à l'hôpital de Tanambao. Son état s'est rapidement dégradé et la seule chose que le gardien ait pu faire est d'appeler le premier contact qu'il trouvait sur le répertoire du téléphone de Mampionona.

Cet appel a atteint des membres de sa famille, et rapidement cousins et cousines se sont rendus à son chevet. L'association des animateurs et DJ de Toliara, « B-sound », a été également contactée et certains d'entre eux ont assisté au départ éternel de Mampionona Baritiana à 2 h du matin, le vendredi 4 octobre dernier. Son corps sera inhumé au caveau familial à Sahamadio Fandriana, dans la région Amoron'i Mania.