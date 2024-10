Afrique de l'Est: L'Egypte déploie des efforts en faveur de la stabilité du Soudan et de la Somalie

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que le Dialogue national est en session permanente et si une question surgit, elle fait l'objet d'examen, tout en appelant les responsables du DN à discuter les sujets chauds dont ceux liés à la région et les moyens d'y faire face.

Le chef de l'Etat a tenu ces propos lors d'un dialogue ouvert avec les professionnels de médias, lors d'un banquet du petit-déjeuner dimanche après avoir assisté à la cérémonie de remise des diplômes à une nouvelle promotion de l'Académie de police.

Le président Al-Sissi a évoqué la conjoncture locale et internationale au vu de l'escalade actuelle.

Concernant le Barrage de la Renaissance, le chef de l'Etat a noté "Vous tentez autant que possible de concerter dans des sessions et des rencontres différentes et d'utiliser vos instruments politiques et diplomatiques et beaucoup d'autres choses pour éviter ce mal imminent".

Le président a mis en relief le rôle de l'Egypte au Soudan et en Somalie ajoutant :"Nous déployons des efforts pour que le Soudan se stabilise et nous soutenons la Somalie qui est dans un état d'instabilité depuis 30 an."