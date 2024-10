Angola: Ngana Zenza considère Mgr Alexandre do Nascimento comme un humaniste intrépide

Luanda — La présidente de la Fondation Ngana Zenza, Ana Dias Lourenço, a considéré samedi le cardinal Alexandre do Nascimento comme un homme de haute spiritualité, un humaniste intrépide dans les causes du bien commun, qui ne faisait pas de différence entre les hommes.

Intervenant lors de la cérémonie de la 2ème édition du gala organisé par la fondation philanthropique Ngana Zenza qu'elle a fondée en 2020, la Première Dame de la République a rendu hommage à la haute figure de l'Église catholique en Angola, Dom Alexandre do Nascimento, décédée des suites d'une maladie à l'âge de 99 ans.

"Alexandre do Nascimento est quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais dont la présence spirituelle et l'héritage continueront à nous inspirer", a souligné à l'occasion la patronne de Ngana Zenza.

« Un homme de dévotion à l'Évangile du Christ, défenseur de la Foi, de l'Église et de la Patrie, est parti pour l'éternité », a renchéri Ana Dias Lourenço.

Elle a souligné qu'en raison de sa dimension nationale et internationale, l'illustre défunt était une icône de l'histoire, nationaliste, patriote, chrétien convaincu, homme cultivé et ami des pauvres.

« Qu'il continue à intercéder pour tous les Angolais. En réfléchissant aux paroles de notre défunt Cardinal, je me souviens de la phrase suivante : La vraie grandeur est de servir », a-t-elle souligné.

%

Ana Dias Lourenço a conclu que c'est avec cette inspiration qu'elle s'engage à continuer à accueillir les communautés les plus vulnérables et à croire qu'il est possible de transformer la réalité, non seulement par des actions, mais aussi par l'amour et la compassion.

Alors que la cérémonie se déroulait, Ana Dias Lourenço a invité les personnes présentes d'observer une minute de silence en mémoire du premier cardinal de l'Angola et en solidarité avec l'Église catholique.

Dom Alexandre do Nascimento, archevêque émérite de Luanda, est décédé le 28 septembre, à l'âge de 99 ans.