Angola: Consommation d'eau - Les habitants de Kilamba doivent plus de 551 millions de kwanzas à l'EPAL

Luanda — Les habitants de la cité de Kilamba, à Luanda, accumulent actuellement une dette envers l'État de 551.073,67 millions de kwanzas en consommation d'eau, a annoncé samedi le président du Conseil d'administration de l'EPAL, Adão da Silva.

"Malgré les efforts de sensibilisation avant les coupures, certains citoyens ne tiennent pas compte des avertissements, et vandalisent les équipements, en plus de faire des connexions clandestines", a regretté le dirigeant, appelant à une plus grande protection des équipements, notamment des "Boosters" (mini cabines).

Certaines personnes détruisent les disjoncteurs, les connecteurs, les câbles d'alimentation, les relais, les barres en cuivre, les onduleurs électriques et les « boosters », dépourvus de protection.

Il a indiqué qu'en réponse, l'EPAL collabore avec l'administration municipale pour renforcer la protection des équipements, dans certains blocs, comme S, X et Z, qui ont déjà adhéré aux mesures de protection.

Le responsable a souligné qu'un autre défi majeur auquel sont confrontés les techniciens de la Société Publique des Eaux de Luanda est l'accès aux bâtiments pour effectuer les coupures d'eau.

« Dans de nombreux cas, les coupures sont effectuées par des tiers, qui rebranchent l'eau sans autorisation. De plus, il y a une mauvaise utilisation des points d'eau, ce qui entraîne un gaspillage d'eau, notamment lors du lavage des voitures, des tapis et des trottoirs », a-t-il ajouté.

D'autre part, l'administrateur technique local, Joelson Gomes, a reconnu que le taux élevé de vandalisme génère des pertes importantes pour l'État, qui pourraient être utilisées pour des améliorations dans d'autres secteurs.

Il a également déconseillé l'utilisation abusive des points d'irrigation, qui sont utilisés pour l'extraction de l'eau pour vente illégale, par les jardiniers qui vendent l'eau à des transporteurs informels qui la revendent ensuite dans les quartiers voisins.

A son tour, le président du Conseil des habitants de Kilamba, Gaspar Pedro, a appelé à des patrouilles de police plus efficaces pour lutter contre la vague de vandalisme.

La centralité de Kilamba compte 24 blocs et le même nombre de cabines du système de distribution d'eau. La cité-dortoir de Kilamba est située à environ 40 kilomètres au sud du centre de la capitale Luanda, avec 710 bâtiments, 24 crèches, neuf écoles primaires, huit écoles secondaires, 50 kilomètres de routes, un centre de santé et d'autres services d'aide sociale. La cité a été inaugurée le 11 juillet 2011 et environ 55 000 personnes y vivent.